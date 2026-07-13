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'Dobar i otvoren razgovor' Vučić sa Tajanijem o evropskom putu Srbije

Izvor: Pink.rs, Foto: printscreen instagram ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa potpredsednikom Saveta ministara i ministrom spoljnih poslova Italije Antoniom Tajanijem.

"Dobar i otvoren razgovor sa Antoniom Tajanijem o aktuelnim evropskim i regionalnim pitanjima, odnosima Srbije i Italije i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje.

Razmenili smo mišljenja o procesu evropskih integracija Srbije, nastavku reformi i ulozi Italije u tom procesu, kao i o daljem jačanju partnerstva naših zemalja u oblastima od zajedničkog interesa.

Zahvalio sam Italiji na doslednom i principijelnom odnosu prema evropskoj perspektivi Srbije i izrazio uverenje da ćemo, kroz međusobno uvažavanje i stalnu komunikaciju, nastaviti da razvijamo naše odnose na dobrobit građana Srbije i Italije", napisao je Vučić na Instagram profilu.

Autor: S.M.

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