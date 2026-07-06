OGLASIO SE VUČIĆ NAKON SASTANKA SA SALVINIJEM: Razvijamo partnerstvo Srbije i Italije kroz ključne projekte!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara i ministrom infrastrukture i saobraćaja Italije, Mateom Salvinijem.

Kako je predsednik istakao u objavi na Instagramu, razgovori su bili sadržajni i fokusirani na unapređenje saradnje u oblasti putnog, železničkog i vodnog saobraćaja.

„Za Srbiju je od posebnog značaja razmena iskustava i unapređenje saradnje u razvoju savremenih saobraćajnih sistema. Ulaganja u puteve i železnicu donose nove investicije, podstiču privredni rast i stvaraju bolje uslove za život građana“, poručio je Vučić.

Predsednik je naglasio da je uveren u nastavak razvoja partnerstva dve države, čime će se kroz zajedničke projekte direktno doprineti boljem povezivanju privreda Srbije i Italije.

Sastanku su, pored predsednika Vučića i ministra Salvinija, prisustvovali i potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, kao i ambasador Italije u Srbiji Luka Gori.

Autor: D.S.