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OGLASIO SE VUČIĆ NAKON SASTANKA SA SALVINIJEM: Razvijamo partnerstvo Srbije i Italije kroz ključne projekte!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara i ministrom infrastrukture i saobraćaja Italije, Mateom Salvinijem.

Kako je predsednik istakao u objavi na Instagramu, razgovori su bili sadržajni i fokusirani na unapređenje saradnje u oblasti putnog, železničkog i vodnog saobraćaja.

„Za Srbiju je od posebnog značaja razmena iskustava i unapređenje saradnje u razvoju savremenih saobraćajnih sistema. Ulaganja u puteve i železnicu donose nove investicije, podstiču privredni rast i stvaraju bolje uslove za život građana“, poručio je Vučić.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Predsednik je naglasio da je uveren u nastavak razvoja partnerstva dve države, čime će se kroz zajedničke projekte direktno doprineti boljem povezivanju privreda Srbije i Italije.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Sastanku su, pored predsednika Vučića i ministra Salvinija, prisustvovali i potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, kao i ambasador Italije u Srbiji Luka Gori.

Autor: D.S.

#Aleksandar Vučić

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