Saopštenje Instituta za ratarstvo i povrtarstvo: Štrajk dela zaposlenih služi ličnim interesima, naučni rad teče bez zastoja

Povodom najavljenog štrajka upozorenja dela zaposlenih koji pripadaju jednoj od dve sindikalne organizacije, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, oglasio se saopštenjem za javnost kako bi sprečio širenje dezinformacija.

U saopštenju se ističe da osnovna funkcija Instituta – naučni rad – funkcioniše u punom obimu i bez ikakvih zastoja. Takođe, naglašava se da se Sindikat naučnih radnika Instituta jasno ograđuje od najavljenog štrajka i ne učestvuje u aktivnostima koje sprovodi manja grupa radnika.

Rukovodstvo Instituta navodi da su postupci ove grupe usmereni na ostvarivanje partikularnih ciljeva predsednika sindikata, čime se direktno otežava poslovanje ustanove neposredno pred ključnu prodajnu sezonu ozimih biljnih vrsta, koja predstavlja izuzetno važan izvor prihoda.

Povodom kašnjenja isplate zarade, u saopštenju se pojašnjava da je reč o zakašnjenju od šest dana koje je posledica objektivnih geopolitičkih okolnosti, a ne "urušavanja poslovanja" kako se zlonamerno insinuira. Geopolitička situacija u svetu uticala je na smanjenje i privremeno stopiranje izvoza semena visokih kategorija na istočna tržišta, što inače čini veliki deo prihoda Instituta.

"Ne postoji nikakav 'zlonamerni plan' da se Institut uništi. Naprotiv, rukovodstvo preduzima sve mere kako bi se održala stabilnost proizvodnje i ispunile sve obaveze. Ovakvim ishitrenim apelima i privlačenjem pažnje, manji deo radnika direktno nanosi štetu sopstvenoj kući, šireći paniku među zaposlenima i poslovnim partnerima u trenutku kada nam je jedinstvo najpotrebnije", navodi se u saopštenju.

Na kraju, Institut za ratarstvo i povrtarstvo informiše javnost o, kako tvrde, ozbiljnom sukobu interesa u kojem se nalazi predsednik sindikata koji organizuje štrajk. Kako se navodi, on se sa jedne strane deklarativno brine o radnicima, dok sa druge strane, kao predsednik Konzorcijuma velikog gazdinstva, prevashodno štiti lične interese, dovodeći funkciju sindikalnog vođe u direktnu suprotnost sa interesima Instituta.

Autor: D.S.