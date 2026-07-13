KONSTITUTIVNA SEDNICA REM-A MOŽDA VEĆ SLEDEĆE NEDELJE: Olivera Zekić o blokadi izbora predsednika i radu u 'krnjem' sastavu

Konstitutivna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) mogla bi da bude održana početkom naredne nedelje, nakon što članovi Saveta obave neformalne konsultacije tokom ove sedmice, najavila je portparolka REM-a Olivera Zekić.

Pat pozicija pri izboru predsednika

Zekić je ukazala na trenutni odnos snaga u Savetu koji je podeljen "četiri prema četiri", što znatno otežava izbor rukovodstva.

U takvom odnosu snaga je nemoguće izabrati predsednika i zamenika predsednika, jer je za njihov izbor neophodan glas šestoro članova. Ipak, ostavljamo prostor da se na neformalnim sastancima pronađe minimalni zajednički imenitelj - istakla je Zekić za FoNet.

Ukoliko do dogovora ne dođe, predsedavanje Savetom preuzima najstariji član, Dubravka Valić Nedeljković. Ona bi u tom slučaju imala sva ovlašćenja predsednika, uključujući zakazivanje sednica i utvrđivanje dnevnog reda.

RTS bez Upravnog odbora

Pored izazova u samom radu REM-a, aktuelna je i situacija u javnim servisima. Zekić je upozorila da Upravni odbor RTS-a praktično prestaje sa radom jer šestoro članova više nema mandat.

Sve zavisi od dinamike rada Saveta REM i kada će to pitanje doći na dnevni red. Nakon toga sledi raspisivanje javnih konkursa za popunjavanje mesta u UO RTS i UO RTV, prijem prijava i konačno odlučivanje članova Saveta - objasnila je ona.

Planine nerešenih predmeta

Novi saziv Saveta očekuje izuzetno obiman posao. Prema rečima Olivere Zekić, Savet će morati da obradi sve prijave koje su pristizale još od novembra 2024. godine, kao i one zaostale iz perioda pre toga, jer nijedna prijava nije zastarela.

Nove članove čeka sve ono što je pristiglo u proteklih 21 mesec. Moraće da budu u konstantnom zasedanju i želim im sreću u radu - poručila je Zekić.

Autor: D.S.