Predsednik Saveta REM-a nije izabran ni iz drugog pokušaja, sledeća sednica zakazana za drugu polovinu avgusta

Ni na drugoj konstitutivnoj sednici REM-a nije izabran predsednik Saveta Regulatornog tela za elektronske medije.

Za mesto predsednika Saveta predloženi su Miloš Garić i Dubravka Valić Nedeljković. Sednicom je predsedavala najstarija članica Saveta REM-a Dubravka Valić Nedeljković, a nakon dva kruga glasanja nijedan kandidat nije dobio dovoljan broj glasova. U oba kruga Miloš Garić je dobio četiri, a Dubravka Valić Nedeljković tri glasa.

Nastavićemo rad, u drugoj polovini avgusta je sledeća sednica - izjavila je Valić Nedeljković nakon tročasovnog zasedanja.

Miloš Garić je istakao da mu je žao što nije pronađeno rešenje po prvoj tački dnevnog reda, naglasivši izuzetnu odgovornost prema REM-u, javnosti, državi i medijima, uz zahvalnost kolegama koje su ga predložile.

Podsetimo, predsednik Saveta REM-a nije izabran ni 20. jula na prvoj konstitutivnoj sednici, kada su Miloš Garić i Mileva Malešević imali po četiri glasa, što je bilo nedovoljno za izbor. Prva sednica održana je nakon što je četvoro članova koji su ranije podneli ostavke odlučilo da preuzme učešće u radu tog tela posle usvajanja autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima.



Autor: D.S.