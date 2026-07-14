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'MNOGO LJUDI JE POGINULO' Vučić izrazio saučešće Španiji povodom žrtava velikih požara

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je večeras saučešće španskom kralju Felipeu, premijeru Pedru Sančezu i španskom narodu povodom žrtava velikih šumskih požara koji su zahvatili ovu zemlju.

Vučić je novinarima u Parizu rekao da nije razgovarao sa španskim premijerom, jer on nije danas došao, verovatno zbog problema koje ima u svojoj zemlji.

"Mnogo ljudi je poginulo u okolini Almerije, i izražavam saučešće španskoj vladi, španskom kralju, mojim prijateljima. Užasne nesreće, užasne vatre. Video sam kako je teško to primio i premijer Sančez, i razumljivo, čovek je od krvi i mesa i mora tako da reaguje. Stvarno, užasne vrućine, užasni požari, hiljade ljudi gubi živote u Evropi. Nadam se da takvi talasi neće nas baš u toj meri zahvatiti, ali baš je težak dan bio za Španiju", rekao je Vučić.

Španski premijer Pedro Sančez danas je obišao područja pogođena velikim požarom kod Los Galjardosa u provinciji Almeriji, u kojem je 13 osoba poginulo, a 23 se vode kao nestale, prenose španski mediji.

Požar, u kojem je izgorelo 7.000 hektara, stavljen je pod kontrolu nakon četvorodnevnih intenzivnih napora vatrogasaca.

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Autor: Pink.rs

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