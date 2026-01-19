MACUT: Saučešće građanima Španije i porodicama stradalih povodom železničke nesreće

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut uputio je danas građanima Španije i premijeru Pedru Sančezu saučešće povodom tragedije koja je zadesila ovu zemlju, gde je u železničkoj nesreći stradalo najmanje 39 ljudi, a veliki broj njih povređeno.

"Sa velikom tugom nas je ovog jutra sačekala vest o velikom broju stradalih u železničkoj tragediji u Španiji. U ime Vlade Republike Srbije, građana naše zemlje i u svoje lično ime izražavam najdublje saučešće porodicama stradalih, a povređenima želim da se što pre oporave. Srbija je u ovom bolnom trenutku uz prijateljsku Španiju", naveo je premijer prof. dr Macut, navodi se u saopštenju Kancelarije za saradnju s medijima Vlade Republike Srbije.

Broj poginulih u železničkoj nesreći u Španiji, kada su dva voza iskočila iz šina porastao je na najmanje 39, a broj povređenih povećan je na najmanje 73, od kojih je 24 u teškom stanju.

Nesreća se dogodila sinoć oko 19.45 časova u gradu Adamuz u južnoj španskoj pokrajini Andaluzija, kada je voz iz Malage za Madrid iskočio iz šina i upao na susedni kolosek gde se nalazio voz koji je iz Madrida išao za Uelvu, što je dovelo do toga da i drugi voz iskoči iz šina.

Autor: Iva Besarabić