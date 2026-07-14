'Srbija je vaša kuća gde god da živite' Milićević otvorio letnji kamp u Surdulici: Više od 230 mališana iz dijaspore uči o korenima i tradiciji

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević svečano je otvorio danas sportsko-obrazovni kamp za decu i mlade iz dijaspore i regiona, koji se održava u Kulturnom centru u Surdulici.

Milićević je kazao da je ovaj kamp okupio više od 230 dece iz Srbije, regiona i dijaspore.

"To je najlepša potvrda da sport, znanje i prijateljstvo nemaju granice i da naša deca, bez obzira na to gde žive, dele isti jezik, iste vrednosti i istu želju da se upoznaju i druže", rekao je Milićević.

Dodao je da kroz sportska takmičenja, edukativne radionice, upoznavanje naše istorije, kulture i prirodnih lepota Vlasine, ovaj kamp deci donosi mnogo više od novih znanja i dodao da donosi prijateljstva, poverenje i uspomene koje će pamtiti čitavog života.

"Želimo da deca i mladi upoznaju zemlju svojih predaka, da razumeju njenu istoriju, govore srpski jezik sa svojim vršnjacima. Kada se vrate svojim domovima širom sveta, želimo da sa sobom ponesu osećaj da Srbija nije samo mesto iz kog potiču njihovi roditelji ili bake i deke, već njihova kuća kojoj uvek pripadaju", rekao je Milićević.

Istakao je da to i jeste suština svih kampova koje organizuju - da povežu decu kako bi jačali svoju vezu sa Srbijom, njenim jezikom, kulturom i tradicijom.

"Deca i mladi iz ovakvih susreta poneće osećaj zajedništva koji će ih pratiti gde god da žive", rekao je Milićevič.

U saopštenju kabineta ministra Milićevića navodi se da je svečanom otvaranju prisustvovao i ministar bez portfelja zadužen za oblast unapređenja razvoja nedovoljno razvijenih opština Novica Tončev, kao i predsednica opštine Surdulica Aleksandra Popović.

Milićević je zajedno sa kolegom ministrom u Vladi Srbije Novicom Tončevim izveo prvi potez u partiji šaha sa decom, gde su u prijateljskoj atmosferi pokazali da strpljenje, znanje i fer-plej vrednosti treba negovati i van sportskih terena.

"Kampovi koje organizuje Kabinet kroz partnerski odnos sa lokalnim samoupravama ima daleko veći značaj od nekoliko dana druženja", rekao je ministar Milićević.

Dodao je da su upravo mlade generacije koje dolaze najbolja veza između matice i naših sunarodnika u svetu.

"Najveće bogatstvo Srbije nisu samo njeni prirodni resursi ili institucije, već ljudi, zato je naša dužnost da čuvamo jedinstvo našeg naroda, bez obzira na to gde živi", rekao je Milićević.

Autor: Pink.rs