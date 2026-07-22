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Milićević u Bogatiću otvorio kamp za decu iz regiona i dijaspore 'Koreni koji traju'

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Ministarstvo bez portfelja/Marija Blagojević ||

Ekološko-obrazovni kamp "Koreni koji traju" namenjen deci i mladima iz dijaspore i regiona otvoren je danas u Bogatiću a otvaranju je prisustvovao ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević.

Milićević je istakao da nije slučajno što se kamp održava u srcu Mačve, u Bogatiću, i dodao da je to deo Srbije koji na najlepši način spaja prirodu, tradiciju i znanje.

"Kroz ovaj kamp naši najmlađi sunarodnici iz sveta će imati priliku da upoznaju bogatstvo naših geotermalnih izvora, da obiđu Specijalni rezervat prirode Zasavicu, da uče o očuvanju životne sredine, ali i da otkriju koliko je Srbija lepa, raznovrsna i bogata", rekao je ministar Milićević.

Foto: Tanjug/Ministarstvo bez portfelja/Marija Blagojević

On je istakao da se upravo u Zasavici proizvodi magareći sir, koji se smatra najskupljim sirom na svetu, i dodao da je taj lokalitet poznat i po dabrovima koji su se posle više od jednog veka u Zasavici vratili u prirodu i ponovo grade svoje domove.

Milićević je poručio da je to dokaz da priroda ume da uzvrati kada je čuvamo i poštujemo.

Foto: Tanjug/Ministarstvo bez portfelja/Marija Blagojević

Nakon svečanog otvaranja, Milićević je zajedno sa decom učestvovao u simboličnoj akciji ispisivanja ekoloških poruka koje su postavljene u Gradskom parku kao zajednička poruka o važnosti očuvanja prirode i odgovornog odnosa prema životnoj sredini.

On je rekao da su kampovi prilika da deca steknu nove prijatelje iz Srbije, Republike Srpske i brojnih evropskih zemalja.

Foto: Tanjug/Ministarstvo bez portfelja/Marija Blagojević

Milićević je komentarisao naziv kampa - "Koreni koji traju" rekavši da koreni nisu nešto što nas samo vraća u prošlost.

"Oni nam daju snagu da sigurno koračamo u budućnost. Dete koje zna svoj jezik, svoju kulturu i svoje poreklo, lakše će razumeti i poštovati druge, ali će uvek znati kome pripada", rekao je Milićević.

Foto: Tanjug/Ministarstvo bez portfelja/Marija Blagojević

Svečanom otvaranju je prisustvovao i pomoćnik predsednika opštine Bogatić Ivan Ostojić, kao i predsednica udruženja "Kraguji" Jelena Radenković.

Autor: M.R.

#Bogatić

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#Đorđe Milićević

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