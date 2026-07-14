Priznali bolan poraz: Hrvati pucaju od muke što je Plenković skrajnut, a Vučić u prvom redu

Hrvatskim medijima teško je palo što je njiihov premijer paradu pratio iz drugog reda, dok je Vučić, predstavnik jedine neutralne zemlje dobio čast da bude u prvom redu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić današnju vojnu paradu u Parizu, povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske, pratio je iz prvog reda zajedno sa najvišim svetskim zvaničnicima.

Vučić kako smo mogli da vidimo na fotografijama sedeo je između britanskog premijera Kira Starmera, predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsednika Kipra Nikosa Hristodulidisa. Takođe, među liderima u prvom redu sedeo je i nemački Kancelar Fridrih Merz.

Istovremeno, hrvatski premijer Andrej Plenković i albanski Edi Rama nisu dobili mesta u prvom redu, što je pojedinim hrvatskim medijima očigledno veoma teško palo.

Hrvati priznali: "Nije tačno da samo predsednici sede u prvom redu"

Iz tog razloga, hrvatski mediji ne prestaju da bruje tokom čitavog dana:

"Makron je na proslavu pozvao oko 30 stranih čelnika, a tamo su se našli Aleksandar Vučić i Plenković. Vučić je sedeo u prvom redu, dok je Plenković sedeo u drugom redu. Mnogi kažu da je razlog to što u prvom redu sede samo predsednici, ali se to ne čini istinito. U prvom redu su se našli i britanski premijer i nemački kancelar. ", piše Dnevno.hr.

Autor: Pink.rs