Brnabić: Srbija za dijalog i pomirenje, izjava Paunović ne odražava zvaničnu politiku

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da je politika koju Srbija baštini dijalog, pomirenje i saradnja i da je tome iskreno i duboko posvećena i naglasila da je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović i sama žrtva etničkog čišćenja i da je govorila iz tog ugla, kao i da njena izjava ne odražava zvaničnu politiku Srbije.

"Kao predsednica Narodne skupštine Srbije, osećam potrebu da reagujem na izjave ministra u Vladi Srbije, Snežane Paunović, a sa kojom sam blisko i dobro sarađivala i u vreme kada je bila potpredsednik Narodne skupštine, kao i sada na mestu ministra", navela je Brnabić u pisanoj izjavi za Tanjug.

Istakla je da etničko čišćenje nikada nije bilo i da veruje da nikada neće biti nešto što Srbija podržava.

"O tome svakako najbolje svedoči i činjenica da je, nakon sukoba devedesetih godina, upravo Srbija ostala najviše multietnička zemlja sa pripadnicima više od 24 različite nacionalnosti, koje imaju priliku da se obrazuju i informišu na svom jeziku i imaju stalni dijalog sa predstavnicima institucija, kako bismo zajedno radili na svakom relevantnom pitanju", rekla je Brnabić.

S druge strane, dodala je, oni koji se danas hvale poštovanjem evropskih vrednosti su, nakon sukoba devedesetih, postali skoro u potpunosti etnički čiste zemlje.

"Što se tiče Kosova i Metohije, Snežana Paunović je i sama žrtva etničkog čišćenja srpskog naroda iz ove naše autonomne pokrajine. Ona u svoj dom ni dan-danas ne može slobodno da ode, iako su mnogi Prištinu nazivali svetionikom slobode i vladavine prava. Dakle, njena izjava je izjava osobe koja je sama žrtva etničkog čišćenja, a svakako ne odražava zvaničnu politiku Republike Srbije", rekla je Brnabić.

Ukazala je da sama činjenica da o ovome izjašnjavaju jeste pokazatelj ozbiljnosti i odgovornosti Srbije.

"Zato što mi reakcije ne na izjave, već na dela, odnosno kontinuirano etničko čišćenje srpskog naroda i drugih nealbanaca sa Kosova i Metohije nismo nikada imali priliku da čujemo, a to se dešava svakoga dana pred očima celog sveta. Takođe nikada nismo imali priliku da čujemo zvanične reakcije na otvoreno promovisanje i slavljenje ustaštva u Hrvatskoj, skandiranje ustaških pozdrava 'Za dom spremni' pod kojim je stotine hiljada ljudi ubijeno, slavljenje etničkog čišćenja srpskog naroda sa prostora Hrvatske i pretnji da će se ono malo srpskog stanovništva koje je tamo ostalo, takođe naći na 'omiljenom srpskom prevozu - traktoru'", rekla je Brnabić.

Ona je ocenila da Srbija nikada neće biti takva zemlja.

"Zato je i naše oglašavanje na ovakve izjave, čak i kada dolaze od ljudi koji su sami žrtve etničkog čišćenja, važno. To govori o nama, a o drugima govori glasna tišina već godinama, koja je uvek jača od bilo kakvih reči", navela je Brnabić.

Paunović je ranije za Kurir rekla da bi "etnički očistila Kosovo '98", ali ne na način da bi likvidirala Albance na način kako se oni danas trude da očiste KiM, nego da svako onaj ko se oseća manje kao stanovnik SR Jugoslavije napusti istu i ide u svoju matičnu zemlju.

Opozicione stranke i opoziciono orijentisani mediji nakon toga su je optužili da navodno poziva na etničko čišćenje Albanaca.

Paunović je ranije danas izjavila da se ne odriče politike SPS-a niti ni strategija svoje stranke koje su bile izabrane za okolnosti oružane pobune na delu Srbije, ali da se ne odriče ni prava da govori o greškama koje su činjene ni da analizira šta je eventualno moglo biti drugačije.

Autor: Pink.rs