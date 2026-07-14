Linta: U Hrvatskoj dozvoljeno iskazivati mržnju prema Srbima

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je danas da je u Hrvatskoj dozvoljeno iskazivanje mržnje prema Srbima i ocenio da odluka Opštinskog prekršajnog suda u Splitu da oslobodi komandanta paravojne formacije HOS Marka Skeju i još 12 osoba optužbi zbog uzvikivanja pozdrava "Za dom spremni" u Kninu 2022. godine predstavlja "profašističku i anticivilizacijsku presudu".

Linta je rekao da ga takva odluka ne iznenađuje, podsećajući na presudu Visokog prekršajnog suda iz 2020. godine u predmetu koji se odnosio na hrvatskog pevača poznatog po veličanju ustaštva Marka Perkovića Tompsona.

"Visoki prekršajni sud je na opštoj sednici svih sudija juna 2020. godine u Zagrebu doneo skandaloznu i anticivilizacijsku presudu da glavni propagator ustaštva u Hrvatskoj pevač Marko Perković Tompson uzvikivanjem ustaškog pozdrava 'Za dom spremni' na početku srbomrzačke pesme 'Bojna Čavoglave' nije prekršio zakon. Visoki prekršajni sud je svojom presudom potvrdio nespornu činjenicu da hrvatsko pravosuđe aktivno doprinosi potpunoj rehabilitaciji ustaškog pokreta i genocidne Nezavisne države Hrvatske", istakao je Linta.

On je naglasio da upotreba ustaškog pozdrava "Za dom spremni" u Hrvatskoj čak nije ni prekršaj protiv javnog reda i mira iako je, kako je naveo, očigledno u pitanju krivično delo zločin iz mržnje koji je motivisan, pre svega, mržnjom prema Srbima i svemu što je srpsko.

"U članu 325. Krivičnog zakona Hrvatske piše da će kaznom zatvora do tri godine biti kažnjen svako ko raspiruje mržnju i podstiče na nasilje. U Hrvatskoj po navedenom članu niko nije kažnjen", rekao je Linta.

On je ukazao i na mišljenje Ministarstva uprave Hrvatske iz 2017. godine i odluku Saveta za suočavanje sa prošlošću iz 2018. godine, za koje tvrdi da su omogućili korišćenje pozdrava "Za dom spremni" u određenim okolnostima.

Linta je istakao da presude opštinskog prekršajnog suda u Splitu, Visokog prekršajnog suda u Zagrebu iz 2020. godine i mnoge druge činjenice potvrđuju da Hrvatska ne poštuje univerzalne vrednosti, međunarodne konvencije, Ustav i zakone.

"Hrvatska je u suštini šovinistička država u kojoj je dozvoljeno iskazivati besnu mržnju prema Srbima uzvikivanjem ustaškog pozdrava 'Za dom spremni' i na mnoge druge načine", zaključio je Linta, navodi se u saopštenju Saveza Srba iz regiona.

Autor: Pink.rs