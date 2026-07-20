Linta: Napad na povratnike u Lušci Palanci kontinuitet širenja mržnje prema Srbima

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je danas da fizički i verbalni napad trojice Bošnjaka iz sela Fajtovci na srpske povratnike Miku Davidović i njenog supruga Željka Matića u mestu Lušci Palanci, kod Sanskog Mosta, predstavlja kontinuitet širenja mržnje i sprovođenja nasilja prema malobrojnim Srbima u Federaciji BiH.

Kako se navodi u saopštenju Linte, u pitanju je jedan od brojnih napada na Srbe u Federaciji BiH na nacionalnoj i verskoj osnovi sa ciljem da se proteraju sa svojih vekovnih ognjišta.

On očekuje da nadležne institucije Unsko-sanskog kantona najoštrije osude šovinistički napad i počinioce privedu pravdi i kazne u skladu sa zakonom.

"U slučaju da odgovorni ne budu uhapšeni i kažnjeni, to će biti još jedna zlokobna poruka da je fizičko i verbalno nasilje nad Srbima u Federaciji BiH postalo normalna pojava. Institucije u Federaciji BiH imaju ustavnu i zakonsku obavezu da garantuju mir i bezbednost svih građanima bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost", poručio je Linta.

Mika Davidović je srpska povratnica koja je u Lušci Palanci otvorila ugostiteljski objekat koji je postao jedno od mesta okupljanja meštana.

Prema popisu stanovništa iz 1991. godine, u mestu Lušci Palanka je živelo 1.050 Srba i nijedan musliman, a prema popisu iz 2013. godine, u Lušci Palanci je živelo 216 Srba i svega tri Bošnjaka, navodi se u saopštenju Saveza Srba iz regiona.

Autor: Pink.rs