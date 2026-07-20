AKTUELNO

Politika

Linta: Napad na povratnike u Lušci Palanci kontinuitet širenja mržnje prema Srbima

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je danas da fizički i verbalni napad trojice Bošnjaka iz sela Fajtovci na srpske povratnike Miku Davidović i njenog supruga Željka Matića u mestu Lušci Palanci, kod Sanskog Mosta, predstavlja kontinuitet širenja mržnje i sprovođenja nasilja prema malobrojnim Srbima u Federaciji BiH.

Kako se navodi u saopštenju Linte, u pitanju je jedan od brojnih napada na Srbe u Federaciji BiH na nacionalnoj i verskoj osnovi sa ciljem da se proteraju sa svojih vekovnih ognjišta.

On očekuje da nadležne institucije Unsko-sanskog kantona najoštrije osude šovinistički napad i počinioce privedu pravdi i kazne u skladu sa zakonom.

"U slučaju da odgovorni ne budu uhapšeni i kažnjeni, to će biti još jedna zlokobna poruka da je fizičko i verbalno nasilje nad Srbima u Federaciji BiH postalo normalna pojava. Institucije u Federaciji BiH imaju ustavnu i zakonsku obavezu da garantuju mir i bezbednost svih građanima bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost", poručio je Linta.

Mika Davidović je srpska povratnica koja je u Lušci Palanci otvorila ugostiteljski objekat koji je postao jedno od mesta okupljanja meštana.

Prema popisu stanovništa iz 1991. godine, u mestu Lušci Palanka je živelo 1.050 Srba i nijedan musliman, a prema popisu iz 2013. godine, u Lušci Palanci je živelo 216 Srba i svega tri Bošnjaka, navodi se u saopštenju Saveza Srba iz regiona.

Autor: Pink.rs

#Miodrag Linta

#Napad

#Politika

#Srbi

POVEZANE VESTI

Politika

LIDER NAPREDNJAKA VUČEVIĆ NAJOŠTRIJE OSUDIO NAPAD NA SRPSKE POVRATNIKE KOD SANSKOG MOSTA: 3astrašivanje ne sme proći nekažnjeno, bezbednost je apsolut

Politika

Linta: Zabrana koncerta Vlatke Karanović širenje mržnje prema Srbima

Region

Linta: Federacija BiH namerava da otme vojne stanove prognanim Srbima

Politika

Linta: U Hrvatskoj dozvoljeno iskazivati mržnju prema Srbima

Politika

Linta pozvao MSP Srbije da od Zagreba traži da privedu pravdi napadače na srpske kuće

Politika

'Konstantno im se krše ljudska prava' Linta za Pink: Malobrojni srpski povratnici su građani trećeg reda (VIDEO)