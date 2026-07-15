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'Sa njima bih pre popio kafu, koju inače ne pijem, nego da...' Vučić pokazao šta se desi kad naiđeš na bokserske drugove! Muzika u pozadini je hit! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TikTok.com ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao je šta se desi kad u životu naiđeš na bokserske drugove - navučeš rukavice i kreće sparing.

- Sa njima bih pre popio kafu, koju inače ne pijem, nego obarao ruke, našalio se predsednik Vučić pa na snimku pokazao kako je sve to izgledalo - kao u Rokiju!

Snimak Vučića u crvenim bokserskim rukavicama pratila je i kultna muzička tema - "Eye of the tiger" koja je obeležila serijal Roki, najpoznatiju ulogu holivudske akcione zvezde Silvestera Stalonea, koji tumači lik boksera Rokija Balboe.

@jasamaleksandar

Sa njima bih pre popio kafu, koju inače ne pijem, nego obarao ruke. 😄 #loznica #ujedinjenasrbija #boks #srbijapobedjuje

♬ original sound - Ja sam Aleksandar

Autor: D.B.

#Aleksandar Vučić

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