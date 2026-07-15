Vučić potvrdio da jedini nije stavio potpis na deklaraciju: Kad vidite tekst, biće vam jasno! Zahvalan sam Zelenskom na poštovanju teritorijalnog integriteta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Kijevu gde danas učestvuje na petom samitu Jugoistočna Evropa - Ukrajina.

Srbija je jedina zemlja koja je učestvovala na samitu, a nije potpisala zajedničku deklaraciju.

- Imao sam tri veoma važna sastanka - bilaterale i posebno sastanak sa Fon der Lajen - naveo je Vučić i dodao da je zahvalan Zelenskom na poštovanju teritorijalnog integriteta.

-Važno je da smo s Nikušorom Danom pričali o Đerdapu 3. To je ogromna investicija koja u mnogome menja našu budućnost. Razgovarali smo i o energetskom povezivanju s Rumunijom. Sa Janšom sam razgovarao o grani koridora 5 i kako da razvijemo železnicu Beograd - Trst - istakao je Vučić.

Prema njegovim rečima tema razgovora je bio i evropski put.

- Pričali smo i o evropskom putu i međusobnoj saradnji. Nadam se da je u doglednom roku moguće da ugostimo predsednika Ukrajine - istakao je predsednik Srbije. Potvrdio je da jedini nije stavio potpis na potpis na zajedničku deklaraju.

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- Kad vidite tekst, biće vam jasno. Što se tiče Kopmana, on je vrhunski profesionalac, pomagao je Srbiji. Nastavićemo da radimo, ali nama ne zavisi život od toga. Mi smo sve te zemlje prestigli po ekonomiji i životnom standardu. Zasluge nisu uvek jedino merilo - rekao je on.

Što tiče činjenice da ja neću da prihvatim realnost. Nisam siguran da je budućnost tako ružičasta kako vidi Edi Rama što se tiče južne srpske pokrajine. Nadam se da ćemo sve da rešavamo mirnim putem

Vučiću je naveo da mu je ovo peto učešće na samitu, ističući da se samo o naoružavanju priča, te da je primetno je oduševljenje ljudi ukrajinskim dronovima i vojnom snagom.

Govoreći o istraživanju Crte da bi za tzv. studentsku listu glasalo deset odsto više nego za SNS, on je rekao da će morati da objasne kako su studenti izgubili podršku.

- Zapamtite ovo. Ovo rade jer znaju da im je poslednja prilika da nešto urade. Da bi mogli da provode ideju nasilnog rušenja ustavnog poretka. Pogrešno veruju da će time nekoga da ubede - rekao je Vučić.

Vučić je izjavu ministarke Snežane Paunović ocenio neopreznom i dodao da to nije ni njegova ni politika Vlade Srbije.

- Naša politika je mir, stabilnost, nema etničkih čišćenja - rekao je predsednik Srbije.

Autor: S.M.