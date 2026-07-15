Peter Sijarto napušta politiku! Već ima novi posao, prelazi u jednog od najvećih svetskih proizvođača električnih vozila!

Na društvenim mrežama objavljeno je da je Sijarto Peter (Szijjártó Péter) podneo ostavku na poslanički mandat, navodeći da je prihvatio ponudu za međunarodnu funkciju u kompaniji BYD.

Kako je naveo u objavi, razlog za povlačenje iz parlamenta jeste, kako kaže, izuzetno značajna ponuda jedne od vodećih kompanija svetske privrede.

Prelazi u jednog od najvećih proizvođača električnih vozila

U objavi se ističe da je BYD jedna od najvećih uspešnih priča automobilske industrije u poslednjih dvadeset godina, kao i vodeći svetski proizvođač vozila na novu energiju.

Od danas će, prema sopstvenim navodima, Sijarto će obavljati funkciju rukovodioca zaduženog za spoljne odnose kompanije i razvoj novih poslovnih oblasti u okviru grupacije BYD.

Autor: S.M.