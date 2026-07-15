Vučević sa britanskim ambasadorom Fergusonom o unapređenju saradnje dve zemlje

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević sastao se danas sa ambasadorom Velike Britanije u Republici Srbiji Edvardom Fergusonom.
Vučević je o ovom susretu obavestio javnost putem svog naloga na Instagramu.
Razgovarali smo o unapređenju bilateralne saradnje, aktuelnim političkim i ekonomskim temama, kao i mogućnostima za jačanje odnosa između Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva - naveo je Vučević.
On je istakao da Srbija ostaje posvećena dijalogu, međusobnom poštovanju i razvoju saradnje sa svim partnerima u interesu svojih građana.
Autor: D.S.