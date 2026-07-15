Jovanov o istraživanju koje je objavila CRTA: 2023. su koaliciji 'Srbija protiv nasilja' davali 41 odsto, za dlaku su promašili

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov reagovao je na novo istraživanje javnog mnjenja koje je objavila CRTA u kom se navodi da bi za potencijalnu studentsku listu navodno glasalo 44,9% građana, za SNS 35,7%.

Jovanov je na mreži X prokomentarisao da je ista "ekipa iz CRTA-e u oktobru 2023. godine Đilasovoj koaliciji Srbija protiv nasilja davala 41%, dok su na izborima osvojili 23,69%".

- Ista ekipa @CRTArs je oktobra 2023. Đilasovoj koaliciji "Srbija protiv nasilja" davala 41%. Osvojili su 23,69%. Za dlaku su promašili. Tako da... Opušteno. Ovo mu dođe kao izborni folklor - napisao je Jovanov.

Podsetimo, o istraživanju je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju medijima nakon što je danas prisustvovao samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina, koji je održan u Kijevu.

- Pa ja sam srećan ako to kaže CRTA. Nekoliko konsekvenci to povlači: moraju da objasne gde su studenti izgubili 25% indeksnih poena, odnosno 55% svoje popularnosti. Podsetiću vas, govorili su da imaju 70%, baš ti iz CRTE. Negde su, izgleda, izgubili 50% podrške. Što se drugih stvari tiče, zapamtite ovo istraživanje. Zapamtite šta su napisali. Neće im se desiti čak ni da bude obrnuto, biće mnogo, mnogo, mnogo veća razlika, ali na drugu stranu - rekao je Vučić.

Лажно истраживање Црте очајнички је потез блокадерских идеолога који има два циља:



1. Да покуша да допумпа испумпано самопоуздање такозване и још непостојеће студентске листе, заустави стрмоглав пад њиховог рејтинга и покуша да их измири јер су се међусобно посвађали на крв и… pic.twitter.com/6F0ayqYCdD — Дејан Вукелић (@Vookela) 15. јул 2026.

Autor: S.M.