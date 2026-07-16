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TAČNO U PODNE: Vučić sutra sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, sastanak će biti održan u 12 časova u Vili Mir.

Za sada nisu saopšteni detalji o temama razgovora, ali se očekuje da će tokom susreta biti razmotrena aktuelna bilateralna saradnja Srbije i Ruske Federacije, kao i pitanja od zajedničkog interesa u svetlu aktuelnih međunarodnih i regionalnih okolnosti.

Autor: Iva Besarabić

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