TAČNO U PODNE: Vučić sutra sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, sastanak će biti održan u 12 časova u Vili Mir.

Za sada nisu saopšteni detalji o temama razgovora, ali se očekuje da će tokom susreta biti razmotrena aktuelna bilateralna saradnja Srbije i Ruske Federacije, kao i pitanja od zajedničkog interesa u svetlu aktuelnih međunarodnih i regionalnih okolnosti.

Autor: Iva Besarabić