Brnabić o saradnji Srbije i SAD: Strateški dijalog doneće najviše koristi mladima

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da svi naši građani, posebno mlađe generacije, mogu da dobiju puno otpočinjanjem strateškog dijaloga Srbije sa SAD.

- To ponovo pokazuje konzistentnu, jasnu, preciznu politiku predsednika Aleksandra Vučića, a to je da i ako idemo težim putem, ići ćemo težim putem ako je to najbolji mogući put za Srbiju- rekla je Brnabićeva.

Na pitanje da prokomentariše to što je Srbija jedina država koja nije potpisala deklaraciju na Samitu Jugoistočna Evropa - Ukrajina u Kijevu, Brnabić je rekla da je Vučić uspeo da, sa jedne strane, dodatno približi Srbiju EU, ali sa, druge strane, da pokaže jasnu, preciznu, suverenu politiku zemlje i da ne izda tu politiku pod bilo kakvim okolnostima ili pritiscima.

- Velika zahvalnost ponovo Ukrajini na poštovanju teritorijalnog integriteta Republike Srbije, oni nisu priznali lažnu državu Kosovo - dodala je Brnabić.

Podsetila je da Ukrajina, kada organizuje samite, nikada ne poziva Prištinu i navela je da je predsednik Vučić pokazao poštovanje prema tom stavu.

- Bio je u Kijevu, pokazuje da smo i dalje posvećeni evropskim integracijama, ali, sa druge strane, da imamo svoju suverenu politiku i da ta politika ne može da se menja bez obzira na težinu pritisaka, jačinu pritisaka ili na jačinu onih koji pritiskaju. Dakle, nije potpisao deklaraciju, ali je bio u Kijevu, što mislim da je i sa jedne i sa druge strane jako dobro za Republiku Srbiju - navela je Brnabićeva.

Autor: S.M.