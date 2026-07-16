Harčenko: Razgovori MOL-a i Gaspromnjefta o NIS-u su u toku, to je teška stvar

Ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas da su razgovori između MOL-a i Gaspromnjefta o NIS-u u toku i da su takvi razgovori teška stvar, ali je izrazio nadu da će se doći do finalnog rezultata koji bi bio zadovoljavajući za sve.

- Bilo je ovih dana još nekih izjava i informacija, odnosno ocena razgovora. Čuli smo i od predstavnika Gaspromnjefta da su razgovori takve vrste veoma komplikovani - rekao je Bocan Harčenko za TV Prva odgovarajući na pitanje da li misli da će uskoro doći do finalnih pregovora između MOL-a i Gaspromnjefta.

Mađarska naftna kompanija MOL dobila je 1. jula odobrenje američkog OFAK-a za nastavak pregovora sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u NIS-u do 31. jula.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Ašets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD produžila je operativnu licencu za nastavak rada NIS-a takođe do 31. jula.

Autor: S.M.