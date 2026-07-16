AKTUELNO

Politika

Harčenko: Razgovori MOL-a i Gaspromnjefta o NIS-u su u toku, to je teška stvar

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas da su razgovori između MOL-a i Gaspromnjefta o NIS-u u toku i da su takvi razgovori teška stvar, ali je izrazio nadu da će se doći do finalnog rezultata koji bi bio zadovoljavajući za sve.

- Bilo je ovih dana još nekih izjava i informacija, odnosno ocena razgovora. Čuli smo i od predstavnika Gaspromnjefta da su razgovori takve vrste veoma komplikovani - rekao je Bocan Harčenko za TV Prva odgovarajući na pitanje da li misli da će uskoro doći do finalnih pregovora između MOL-a i Gaspromnjefta.

Mađarska naftna kompanija MOL dobila je 1. jula odobrenje američkog OFAK-a za nastavak pregovora sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u NIS-u do 31. jula.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Ašets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD produžila je operativnu licencu za nastavak rada NIS-a takođe do 31. jula.

Autor: S.M.

#Aleksandar Bocan-Harčenko

#GASPROMNJEFT

#Mol

#Nis

#Rusija

POVEZANE VESTI

Politika

DOGOVOR U NAREDNIM DANIMA Vučić: Nisu laki razgovori ni sa MOL-om, verujem da će biti sve u redu

Politika

NIS ZATRAŽIO DOZVOLU OFAK-U ZA RAD: Manjinski partner otkupljuje akcije MOL-a? Evo kako bismo mogli do 5 odsto u NIS, ministarka Đedović objasnila

Politika

'RUSIJA NEĆE OKRENUTI LEĐA SRBIJI' Bocan Harčenko o sankcijama: NIS dobro pripremljen za situaciju

Društvo

Đedović Handanović: Pitanje NIS-a biće rešeno kad se potpiše ugovor između MOL-a i Gaspromnjefta

Politika

BOCAN-HARČENKO O NIS-U: Traži se rešenje u duhu prijateljskih odnosa Rusije i Srbije

Društvo

Bocan-Harčenko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom