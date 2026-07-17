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Velika vest za putnike! Mađar saopštio detalje: Evo kada bi mogla da krene pruga Budimpešta–Beograd

Izvor: Dunaharaszti, Foto: Tanjug AP/Robert Hegedus ||

Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da još nema tačnog roka kada može da počne putnički prevoz na mađarskoj deonici brze pruge od Budimpešte do Beograda i dodao bi to moglo da se desi za najviše jedan ili dva meseca.

Poseta Srbiji za mesec dana

Odgovarajući na pitanje na jučerašnjem brifingu u vladi, Mađar je rekao da će mađarski ministar saobraćaja i investicija David Vitezi narednih dana otputovati u Srbiju, gde će sa predstavnicima srpske vlade razgovarati o koordinaciji bezbednosne opreme na pruzi Budimpešta - Beograd.

Prema rečima Mađara, putnički saobraćaj bi mogao da počne u roku od jednog ili dva meseca, ali nije naveo tačan datum, prenosi portal Dunaharaszti.

Srpska deonica otvorena u oktobru 2025.

Srpska deonice brze pruge od Beograda do Budimpešte otvorena je u oktobru prošle godine, kada je puštena u saobraćaj pruga od Beograda do Subotice.

Autor: S.M.

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