Velika vest za putnike! Mađar saopštio detalje: Evo kada bi mogla da krene pruga Budimpešta–Beograd

Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da još nema tačnog roka kada može da počne putnički prevoz na mađarskoj deonici brze pruge od Budimpešte do Beograda i dodao bi to moglo da se desi za najviše jedan ili dva meseca.

Poseta Srbiji za mesec dana

Odgovarajući na pitanje na jučerašnjem brifingu u vladi, Mađar je rekao da će mađarski ministar saobraćaja i investicija David Vitezi narednih dana otputovati u Srbiju, gde će sa predstavnicima srpske vlade razgovarati o koordinaciji bezbednosne opreme na pruzi Budimpešta - Beograd.

Prema rečima Mađara, putnički saobraćaj bi mogao da počne u roku od jednog ili dva meseca, ali nije naveo tačan datum, prenosi portal Dunaharaszti.

Srpska deonica otvorena u oktobru 2025.

Srpska deonice brze pruge od Beograda do Budimpešte otvorena je u oktobru prošle godine, kada je puštena u saobraćaj pruga od Beograda do Subotice.

Autor: S.M.