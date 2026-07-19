Peter Mađar predložio petrostruku olimpijsku šampionku za predsednicu: Konačnu reč imaće poslanici

Mađarski premijer Peter Mađar najavio je da će zatražiti od Judite Polgar, petostruke olimpijske šampionke u šahu i međunarodne velemajstorke, da prihvati kandidaturu za predsednicu Mađarske.

U objavi na Fejsbuku, Mađar Peter poručio je da su Mađarskoj potrebni jedinstvo, mir i predsednik na kojeg svi građani mogu biti ponosni.

"Našoj zemlji su potrebni jedinstvo, mir i predsednik na kojeg svaki Mađar može biti ponosan. Funkcija predsednika Republike nije zanimanje niti radno mesto, već najviši oblik služenja državi. Zadatak predsednika je da služi i predstavlja sve građane Mađarske ".

Mađar je dodao da je Judit Polgar, koju su za predsednicu države predložile ugledne ličnosti iz javnog života, osoba koja ispunjava te kriterijume.



"Sutra ću se sastati sa Juditom Polgar i pitaću je da li je spremna da, do usvajanja novog Ustava, u novoj ulozi služi našoj zemlji".

Na kraju objave, premijer je pohvalio bogatu sportsku i profesionalnu karijeru Judite Polgar, jedne od najuspešnijih šahistkinja u istoriji.

Predlog za predsednicu države usledio je nakon što je dosadašnji mađarski predsednik Tamaš Šuljok potpisao 17. amandman na Ustav, kojim se, između ostalog, predviđa i okončanje njegovog mandata dan nakon stupanja izmena na snagu.

Šuljok je tada naveo da se sa sadržajem ustavnih izmena ne slaže u potpunosti, ali da ih je potpisao u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima.

Novi predsednik biće izabran tajnim glasanjem u roku od 30 dana, a mandat će trajati do stupanja na snagu novog Ustava, odnosno najduže pet godina.

Autor: D.B.