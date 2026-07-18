Vučić: Očekivano je što niko od opozicije nije odgovorio na moj poziv na dijalog

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je očekivano to što se niko od opozicije nije oglasio na njegov poziv dijalog, kao i izjava Miloša Jovanovića iz DSS-a koji je rekao da neće da razgovara, kao i da neće priznati rezultate izbora i istakao da izbori, kao i država nisu igračka.

Vučić je na TV Informer kazao da se oni kreću u sopstvenom balonu svojih simpatizera i ne žele da se obraćaju nikada nikome drugom i ekstremizovali su svoje stavove.

"Ekstremizovali su svoje simpatizere i jedino što suštinski žele to je da dobiju njihovo poverenje. I drugo ih ništa i ne zanima", kazao je Vučić odgovarajući na pitanje kako komentariše to što se niko od opozicije nije odazvao na njegov poziv na dijalog sem Jovanovića.

Kako je dodao, na taj način ruše sve demokratske norme i jasno pokazuju da kada bi pobedili na izborima i došli na vlast, da bi stvarali haos.

Upitao je da li očekuju da kada bi vodili državu, ukoliko pobede na izborima, da će neko posle toga sa njima svaki da da dolazi na razgovore i da se ponaša drugačije od onoga kako su se oni ponašali.

Kazao je i da smatra da bi se SNS i u opoziciji ponašao drugačije i odgovornije nego oni i da ne bi želeli da državu uvode u haos.

"Ali to govori koliko oni nisu sposobni, spremni i koliko ne žele da na bilo koji način razmišljaju o dobru građana Srbije i koje bi im odluke bile najbolje. To znači to da nećemo priznati izbore, a ukoliko pobedimo, onda ćemo da istrčimo na ulicu i da proglasimo pobedu, a ako izgubimo, onda to nećemo", rekao je Vučić.

Kako je dodao, njegova poruka od juče je bila apsolutno fer i više nego jasna i zanimljivo je da oni na tu poruku nisu odgovorili, pošto oni tom balonu kojem se obraćaju, mehuru kojem se obraćaju, oni im govore kako je pad rejtinga SNS-a i kako oni pobeđuju na izborima.

"Ako pobeđujete na izborima, onda samo treba da dočekamo te izbore, jer mi svakako priznajemo te izborne rezultate, iako ste godinama govorili da nećemo da ih priznamo. Ali ne lezi vraže, nije jasno njima da stvari ne stoje tako i da neće baš biti tako i onda moraju da govore o tome da izborne rezultate neće da priznaju", kazao je predsednik.

Vučić je dodao da je to unošenje potpune neodgovornosti, neozbiljnosti, apsolutnog haosa, kao što je i sam spisak ljudi koji su napravili za svoju listu za parlamentarne izbore.

Autor: Pink.rs