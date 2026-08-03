'DRŽAVA NIJE IGRAČKA' Vučić iz Čipuljića o predstojećim izborima: Narod će odlučiti drugačije od onoga kako istraživanja pokazuju

Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je narod svestan značaja predstojećih izbora i da razumeju da oni nisu igračka baš kao što nije ni država i izrazio uverenje da će rezultati tih izbora biti drugačiji od istraživanja koja, kako kaže, plaća Evropska unija.

- Ja mislim da su ljudi svesni značaja i da razumeju da izbori nisu igračka, baš kao što država nije igračka i zato verujem da će narod odlučiti drugačije od onoga kako istraživanja, koja plaća Evropska unija, na ovaj ili onaj način pokazuju, rekao je Vučić u razgovoru za TV Prva u svojoj porodičnoj kući u Čipuljićima, u opštini Bugojno.

Komentarišući izjavu predsednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika u kojoj tvrdi da će Vučić odneti pobedu na sledećim izborima, predsednik Srbije kaže da protivnici, po svojim istraživanjima, "vode".

- Ja mislim da su naši protivnici svakako favoriti, oni po njihovim istraživanjima vode. Ako tako bude, čestitaću im i na izborima, rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić