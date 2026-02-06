Vučić se oglasio o penzijama i izborima! Ovo su konačne odluke: Tako će biti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da, kad kaže da će biti održani izbori, ljudi znaju da će tako biti, isto kao što znaju da će penzija biti uvećana za onoliko procenata za koliko kaže da će biti uvećana.

Vučić je, posle otvaranja rekonstruisane gimnazije u Mladenovcu, na pitanje da prokomentariše sumnje blokadera da izbori neće biti održani ove godine i izjavu Bojana Pajtića da oni neće priznati rezultate izbora, rekao da ljudi znaju da, kad kaže da će izbori biti održani, da će tako biti.

Istakao je da blokaderi ne vide koliko je građana protiv njih jer ne žele da vide.

"Što se tiče protesta, priznavanja, nepriznavanja, znate, navijač sam Crvene zvezde, mi smo i 1993. i 1994, ne razumevajući da su se stvari promenile, čekali da Zvezda osvoji neku titulu prvaka Evrope u fudbalu, što nije bilo realno i prosto je prošlo vreme. Ali, mi to nismo razumeli", rekao je Vučić.

Ddoao je da neki ljudi ne razumeju, zato što su suviše ostrašćeni, da je nečije vreme prošlo.

"Šta ćete te noći? Pošto ćemo mi da izađemo sa tačnim rezultatima. Na svakom biračkom mestu imaćete više predstavnika nego mi. I u glas ćemo da kažemo kako su izbori završeni. Kao i svaki drugi izbori. I onda ćete da radite tačno šta? Sve ovo što ste nam obećavali da ćete da radite - da ćemo da plivamo, da ćete da nas ubijate, da ćete da uzimate institucije?", upitao je Vučić.

"Pogledajte brojeve, pokažite im brojeve iz istraživanja, pa da razumeju šta je to što se stvarno dešavalo kod građana Srbije, u njihovim glavama. Ali šta da radite...Ja nemam nikakav problem. Dokle god oni pričaju o lustraciji, dokle god oni pričaju o tome kako će da progone nekoga, kako će da hapse nekoga, kako će da muče nekoga, ja sam srećan, partijski. Nisam srećan kao predsednik jer bih voleo da imamo malo odgovornije ljude i ozbiljnije protivnike", rekao je Vučić.

Dodao je da on njima i njihovim porodicama želi sve najbolje, a da od njih ne očekuje ništa dobro.

"Hvalili su se, želeli su najveći deo nas da ubiju i nisu to krili, govorili kako će i da nas hapse, i ubijaju, i probadaju, i na kolac nabijaju. I to kroz mejnstrim medije, ne samo na društvenim mrežama", rekao je predsednik Vučić.

Autor: A.A.