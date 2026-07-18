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'Ja sam bukvalno šokiran ovim' Vučić o jezivom snimku iz Subotice

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug / AMIR HAMZAGIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obraćanja na Informer TV komentarisao je lažnu eltiu povodom snimaka iz Subotice. Kaže da je jeziv snimak iz Subotice, koji je video, na kom se vidi čovek koji je pljunuo na starijeg sugrađanina zbog političkih razlika.

- Jedna od najjezivijih stvari je vaš snimak, ako se ne varam, iz Subotice, gde je izvesni gospodin Robert, prezime nisam zapamtio, oprostite mi zbog toga. On je pljunuo starijeg sugrađanina, samo zato što taj stariji sugrađanin ne misli politički isto kao on. I ta doza bezobzirnosti i bezobrazluka da se ne izvinite tom čoveku, koji može da vam bude otac. Govori o svemu onome što su uradili ovi spolja, koji su plaćali N1, Novu S i sve druge, da truju narod, da govore ljudima da moraju da mrze sve ove druge. To je takvo nepoštovanje, to je, ja ne znam, znate, trebalo bi svakome dati da pročita Čankarevu deseticu, da vidite kako morate da se odnosite, da volite i poštujete majku, ali ne samo majku, i oca, i svakog starijeg. Da morate da pokažete poštovanje. Ja ne znam ko je vaspitavao te ljude, ja ne znam gde im je kućno vaspitanje, oni su nekada govorili da su oni bolji i pristojniji deo Srbije. Da, da, elita. Nažalost. Taj, ta, ta lažna elita, to je najnepristojniji deo Srbije. Oni elementarne pristojnosti nemaju. Ja sam bukvalno šokiran ovim. Ovo je, ovo me je podsetilo na onaj snimak iz Niša, ako se ne varam, od 21. marta ili februara prošle godine, nemojte me držati za reč. Kada su i gospodina Jerkana, i gradonačelnika Pavlovića gađali, kada su onoj devojci razbili jaje o glavu, i tako dalje. Vi vidite da imate posla sa ljudima kojima ništa ne znači ni mir, ni pristojnost, ni vaspitanje, ni elementarno znanje o bilo čemu. Oni su oslobođeni bilo kog znanja. Vi vidite da su oni nama danas na njihovim sajtovima govorili: "Rekao nam je student, pa ime studenta" - rekao je Vučić.

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Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

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