STAROVIĆ ODGOVORIO LOPANDIĆU: Nema te povređene sujete koja može opravdati delovanje protiv sopstvene države

Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović oglasio se na društvenoj mreži Iks, povodom izjave Dušana Lopandića.

- Tužno je gledati kako se nakon svih ovih godina narativ "vrhunskih EU stručnjaka" i dalje svodi na hvalisanje i samopromociju. Ali nema te povređene sujete koja može opravdati delovanje protiv sopstvene države. Ako je samo sujeta u pitanju... - napisao je Starović u objavi na društvenoj mreži X.

Тужно је гледати како се након свих ових година наратив "врхунских ЕУ стручњака" и даље своди на хвалисање и самопромоцију. Али нема те повређене сујете која може оправдати деловање против сопствене државе. Ако је само сујета у питању... https://t.co/MYIXDOvqW8 — Nemanja Starović (@nstarovic) 19. јул 2026.

Autor: Pink.rs