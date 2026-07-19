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STAROVIĆ ODGOVORIO LOPANDIĆU: Nema te povređene sujete koja može opravdati delovanje protiv sopstvene države

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović oglasio se na društvenoj mreži Iks, povodom izjave Dušana Lopandića.

- Tužno je gledati kako se nakon svih ovih godina narativ "vrhunskih EU stručnjaka" i dalje svodi na hvalisanje i samopromociju. Ali nema te povređene sujete koja može opravdati delovanje protiv sopstvene države. Ako je samo sujeta u pitanju... - napisao je Starović u objavi na društvenoj mreži X.

Autor: Pink.rs

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