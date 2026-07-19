AKTUELNO

Politika

VUČIĆ OBJAVIO NOVI SNIMAK: Za mene je najlepše kad sam sa svojim narodom

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je dirljiv video-zapis na svojim društvenim mrežama, sumirajući utiske sa jučerašnje posete Vladimirovcu, gde su ga građani dočekali u ogromnom broju. Predsednik je ovaj susret opisao kao jedan od najlepših trenutaka u poslednjih nekoliko godina.

"Za mene je najlepše kad sam sa svojim narodom"

Video-snimak prikazuje najemotivnije kadrove druženja sa meštanima, a predsednik je uz objavu poslao snažnu poruku o zajedništvu:

– U Vladimirovcu, među svojim narodom, tamo gde se čuvaju naše vrednosti, gde nas spajaju osmesi, razgovori i zajedništvo. Za budućnost koju gradimo zajedno. Za snažnu i ujedinjenu Srbiju – istakao je predsednik Vučić.

Milionska ulaganja u opštinu Alibunar

Osim srdačnog dočeka, poseta je imala i konkretne rezultate za žitelje ovog kraja. Tokom otvorenog razgovora sa meštanima, predsednik je najavio značajna državna ulaganja:

Rekonstrukcija istorijskih bunara kao simbol očuvanja tradicije.

Izgradnja potpuno nove ambulante u Vladimirovcu.

Izgradnja dve nove škole u Alibunaru, projekat vredan više miliona evra.

Vučić se zahvalio narodu na višegodišnjoj podršci, naglasivši da je Srbija najjača kada je jedinstvena, te da nema stajanja u borbi za sigurnu i ekonomski snažnu budućnost dece

Autor: D.S.

#Aleksandar Vučić

#Alibunar

#Poseta

#Srbija

#Vladimirovac

#investicije

#zajedništvo

POVEZANE VESTI

Politika

'ISPUNIO SAM OBEĆANJE' Vučić objavio snimak sa roditeljima: Posle 100 godina izveo sam ih na ručak (VIDEO)

Politika

PREDSEDNIKU VUČIĆU PRIREĐEN VELIČANSTVEN DOČEK U NEGOTINU! Razgovarao sa narodom, pa poručio: Stižu subvencije za povratnike, ono što nudimo je politi

Politika

'VUKAN SE LEPO DOTERAO I IZVEO TATU!' Vučić prvi put podelio snimak sa najmlađim sinom, pa otkrio kako provode vreme! (VIDEO)

Politika

Vučić poslao moćnu poruku! 'Samo jednu zemlju na svetu toliko volim da bih za nju sve dao!' (VIDEO)

Politika

Vučić sumirao radnu posetu Londonu: Moj posao je da zastupam interese svog naroda i svoje države (VIDEO)

Politika

NEDELJA SA PREDSEDNIKOM Vučić: Ponosan sam kako smo se borili za Srbiju u UN (VIDEO)