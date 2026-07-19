VUČIĆ OBJAVIO NOVI SNIMAK: Za mene je najlepše kad sam sa svojim narodom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je dirljiv video-zapis na svojim društvenim mrežama, sumirajući utiske sa jučerašnje posete Vladimirovcu, gde su ga građani dočekali u ogromnom broju. Predsednik je ovaj susret opisao kao jedan od najlepših trenutaka u poslednjih nekoliko godina.

"Za mene je najlepše kad sam sa svojim narodom"

Video-snimak prikazuje najemotivnije kadrove druženja sa meštanima, a predsednik je uz objavu poslao snažnu poruku o zajedništvu:

– U Vladimirovcu, među svojim narodom, tamo gde se čuvaju naše vrednosti, gde nas spajaju osmesi, razgovori i zajedništvo. Za budućnost koju gradimo zajedno. Za snažnu i ujedinjenu Srbiju – istakao je predsednik Vučić.

Milionska ulaganja u opštinu Alibunar

Osim srdačnog dočeka, poseta je imala i konkretne rezultate za žitelje ovog kraja. Tokom otvorenog razgovora sa meštanima, predsednik je najavio značajna državna ulaganja:

Rekonstrukcija istorijskih bunara kao simbol očuvanja tradicije.

Izgradnja potpuno nove ambulante u Vladimirovcu.

Izgradnja dve nove škole u Alibunaru, projekat vredan više miliona evra.

Vučić se zahvalio narodu na višegodišnjoj podršci, naglasivši da je Srbija najjača kada je jedinstvena, te da nema stajanja u borbi za sigurnu i ekonomski snažnu budućnost dece

Autor: D.S.