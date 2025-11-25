PREDSEDNIKU VUČIĆU PRIREĐEN VELIČANSTVEN DOČEK U NEGOTINU! Razgovarao sa narodom, pa poručio: Stižu subvencije za povratnike, ono što nudimo je politika koja brine o ljudima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao Negotin i sela oko njega, a građani su se u ohromnom broju okupili kako bi ga dočekali.

NEGOTIN

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa okupljenim građanima u centru grada.

- Divno ovo sve izgleda. Lepo je sve spremljeno. Divno vam izgledaju i te nošnje - rekao je Vučić obilazeći štandove sa srpskim specijalitetima.

Građani predsedniku uručuju posebne poklone.

Vučić je komentarisao i napade na njega zbog teške energetske situacije u zemlji.

pročitajte još TADIĆ KOJI JE PRODAO NIS SRAMNO NAPAO VUČIĆA: Vučić stavio interes Rusije iznad interesa građana Srbije

- Uvek može bolje, ali na šta sma ponosan su trud i rad i ljudi to umeju da prepoznaju. Tadić kaže: "Vučić je pretpostavio ruske interese srpskim, drugi kažu evo prodaše i Ruse", ajde dogovorite se. Vidite da sam se stavio samo na stranu Srbije. Ljuti Amerikanci, nisu ni Rusi srećni. Mene interesuje šta će narod da kaže.

Predsednik se potom i zvanično obratio okupljenim građanima

- Dragi prijatelji, hvala što ste me dočekali u ovolikom broju. Ubrzaćemo izgradnju obilaznice, preko Dušanovca za Prahovo, da Negotin sačuvamo od teških kamiona. Pare ćemo da obezbedimo odmah, da ne kažu da je do para. Do njih je do projekata. Imaju sada problema sa vodovodnom mrežom i sad se rade projekti. Morate da znate da nije jednostavno da se urade svi projekti. Što se puteva tiče, samo u ovom trenutku radimo za 7 miliona evra puteve na teritoriji Negotin.

- Uskoro ćemp pripremiti veliki program subvencija za ljude povratnike. Daćemo sve od sebe da ih privučemo da se vrate u zemlju i daju nam znanje i energiju.

- Pred nama su izbori u nedelju. Znamo mi koliko smo mali i koliko su drugi veliki. Uvek smo bili slobodarski narod, jer nam je sreća preča, važnija i lepša. Čuvaćemo mir i stabilnost. Kao što smo godinu dana trpeli teror onih koji su nam blokirali škole i decu, blokirali fakultete da mladi ne mogu da se obrazuju, trpeli smo dostojanstveno i ponosito, čuvajući zemlju i celu državu. zato je naša ruka ispružena za dijalog, ali u zemlji mora da se zna red. I kada smo rekli "za one koji ne rade nema plate" mislili su da to nećemo da uradimo. E sada vidite kako smo to smeli da uradimo, pa su se sada vratili.

- Pokušali su da nam sruše mir, zato što smo popuštali dok se nisu ugasili. Hvala vam na strpljenju i trpeljivosti. Ništa im drugo nije ni ostalo osim nasilja. I na to ćemo reagovati na miran način. Kada ih pitaš šta je njihov program, oni kažu da mrze mene. Imate li vi nešto za Negotin? Neku bolju školu, vrtić. Ni ne interesuje ih. Ni ne trude se. Više sela ja ovde znam nego njihovi kandidati na listi.

OBILAZAK UROVICE

Prvo mesto u koje je stigao predsednik Vučić je selo Urovica, gde ga je dočekao veliki broj ljudi koji su ga pozdravili uzvicima ''Aco, Srbine!''

Obraćajući se okupljenima Vučić se zahvalio na veličanstvenom dočeku.

- Za 35 godina od uspostavljanja višestranačja nije ovoliko ljudi bilo u Urovici. Mnogo sam srećan što sam ovde danas sa vama - kazao je Vučić na šta je dobio ogroman aplauz.

Nekoliko važnih stvari, svojevremeno su se ljudi čudili kad smo krenuli da radimo put Zaječar-Negotin, danas sam došao tim putem, izdržava, dobar je kao pista. Svima je i dalje problem deo koji nismo uradili, Negotin-Brza Palanka i to ćemo odmah da krenemo da radimo. Posle mostova ćemo da uradimo ceo put, što je za čitavu krajinu od presudnog značaja spajanje Kladova sa Negotinom. Kada završimo brzu saobraćajnicu preko Požarevca, Velikog Gradišta da nastavimo brzu saobraćajnicu preko Brze Palanke, da vas povežemo sa Beogradom, omogućavamo lakši dolazak investitora. Mislim da je to stvar od ključnog značaja. Kada uradimo taj put da rešimo pitanje uređenja rečnih korita.

Vučić je istakao važnost završavanja brze saobraćajnice do Brze Palanke.

- Bio sam u Kobišnici, Radujevcu, Bukovu, bio sam u Slatini, Dušanovcu, Mihajlovcu, Prahovu - rekao je Vučić pominjući negotinska sela koja je obišao.

Vučić je rekao da je važno uraditi projekat navodnjavanja negotinske nizije.

- Hoćemo da se ljudi ovde vrate, da ljudi koji su otišli u Austriju razmisle da se vrate u svoju zemlju, molim ih to da razmotre, a država će da im pomogne da opstanu, da ovde u Srbiji vide svoju budućnost - naveo je Vučić.

Rekao je da u Negotinu treba uraditi obilaznicu, da pet miliona evra treba izdvojiti za Dom zdravlja.

- Izbori koji se održavaju u nedelju su od velikog značaja - kazao je Vučić i dodao da su važni zbog toga koja će poruka biti poslata i kakav signal.

Vučić je rekao da su oni koji su protiv samo protiv i upitao šta je to što mogu da urade.

- Kada dođete do tog pitanja odgovora nema, odgovor je ''Samo da ovo zlo pobedimo, onda će sve da bude dobro'', tako sam ja odgovarao 1993. godine, oni su na tome ostali. Mislim da ljudi mogu dobro da prepoznaju ko je zlo, ko nije - istakao je Vučić i dodao da ova vlast nije blokirala zemlju.

- Dok smo se mi trudili da pomognemo narodu, oni su rušili Srbiji... Naša ruka će uvek da im bude pružena, a oni nemaju o čemu da pričaju, nemaju ni plan ni program - dodao je Vučić.

Obilazak Urovice

Vučić je na početku obilaska rekao da je Urovica u kojoj se nalazi na tridesetak kilometara od Negotina.

- Negotin je veliki grad - kazao je Vučić prilikom obilaska i dodao da čeka odluku OFAKA, te naveo da je odlučivanje u toku.

- Ljudi su ovde ozbiljni, bezbroj problema uvek ima, ovde su ljudi izgradili svoje kuće, radili u inostranstvu godinama. Pitanje je šta da uradimo od ifrastrukture, uređenja rečnih korita, sportski tereni, igrališta - kazao je Vučić.

- Dragi prijatelji, beskrajno hvala za ogromnu podršku i molim vas da 30. novembra da izađete na izbore - rekao je Vučić.

- Hvala vam najlepše, do ubedljive pobede u nedelju! Živeo Negotin, živela Urovica, živela Srbija - zaključio je Vučić.

Autor: Pink.rs