VUČIĆ SA NARODOM TEMSKE, BABUŠNICE I GORČINACA: Predsednik saslušao ljude, najavio značajnu pomoć! Ne dajem lažna obećanja, sve što kažem - to i URADIMO (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danasje obišao sela Temska i Gorčince, gde je razgovarao sa narodom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u selo Gorčnice.

Vučić odgovarao na pitanja novinara

Predsednik je, odgovarajući na optužbe da ga "vodaju kao mečku Božanu", rekao da je ponosan što razgovara sa svojim narodom.

- Ja bih voleo da smo imali više mečki Božana, da vide narod svoj, da čuju svoj narod, da mu kažu nešto, ponekad i nešto neprijatno, a ne samo lepo. Nego nismo imali mečke Božane u srpskom rukovodstvu. Pitajte ko je dolazio u Gorčince, Temsku, Kalnu... Nije nikada niko. Ja volim to, drugi ljudi kažu gde je važno da se ode, da slušam ljude, i da uradim ono što mogu da uradim - kazao je on.

Na plan Dejana Šoškića kako da srpski proizvodi postanu konkurentni, Vučić je rekao sledeće:

- Sa njima imali bismo i manje plate i kurs na 200. Mislite da preterujem? Ne. Vi mislite da ovo što postoji danas da će uvek da postoji. Ako je to tako, budite fer pa mi objasnite: Zašto nikada u istoriji nismo imali stabilan kurs dinara. Nikada! Zato što je to za njih sve normalno. Za mene je nenormalno. Mislite da bi ostalo isto? Sve bi uništili - rekao je on.

Vučić u poseti porodici Nikolić

Predsednik Vučić stigao je u selo Gorčince, gde obilazi poljoprivredno gazdinstvo porodice Nikolić. Njega su dočekali i mališani koji su svirali harmonike.

Domaćica je predsedniku pokazala kako se od mleka pravi vurda, lokalni specijalitet.

Predsednik se potom pridružio domaćinstvu za trpezom.

- Vidim da ste svi vezani za manastir u Gorčincima. Videćemo koliko i država može da pomogne u tome. Sad sam se iznenadio, bio sam kod Temske u manastiru Svetog Đorđa, to je prestao da bude ženski manastir pre dve godine. Sada su tu monasi, neverovatno je kako je uređeno, baš sam srećan bio kada sam video. I ta obnova vere, vidim koliko je stalo ljudima - rekao je on.

On se interesovao šta je najvažnije da se uradi u ovom kraju, na šta mu je odgovoreno da su meštanima najvažniji manastiri i putevi.

- Skromni ljudi, dobri ljudi. Shvatio sam, manastir je najvažniji, i to je to - kazao je Vučić.

Kada je čuo da će u selu biti još dece, predsednik je u to ime nazdravio sa domaćinima i popio jednu rakijicu.

Obilazak štandova

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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Babušnicu.

Pink.rs/S. Kuvekalović Pink.rs/S. Kuvekalović Pink.rs/S. Kuvekalović Previous Next

- Dragi prijatelji, izvinjavam se što kasnim, znam kolika je vrućina. Mnogo sam srećan što sam sa vama ovde u Babušnici, i nekoliko stvari želim da kažem, neću da vas gnjavim. Pre svega, nadam se da ste zadovoljni ovim putem Pirot-Babušnica-Vlasotince što smo uradili. I da vas obradujem, imamo tri stvari, a možemo da uradimo dve stvari. Jedna je put do Zvonačke banje, to je Preseka-Valniš. Drugo je srednja škola Vuk Karadžić, i treće je sportska hala. Shvatio sam po aplauzu da je put najvažniji - rekao je Vučić, na šta je pozdravljen gromkim aplauzom.

Za mesec dana videćete mašine da rade put ka Zvonačkoj banji, kazao je on.

- U redu je kada se renovira sve, ali narod živi od puteva u selima, i zato ćemo morati više da uložimo u puteve u selima, i zato ćete morati da ostanete da se dogovorimo, i to uradimo - rekao je predsednik.

Na insistiranje jednog meštanina da se mora uraditi više, predsednik je istakao da se ne može uraditi sve.

- Znate li kolika je plata bila 2012. godine u Babušnici? 202 evra. Znate li kolika je danas? 798 evra. Ja neću da kažem da je bilo šta idealno, samo hoću da vam kažem da nekada, kada sam dolazio u Babušnicu pre 20 godina nisam mogao da putem kako treba. I mnogo se razlikuje danas u odnosu na to što je bilo. Beograd je mnogo razvijeniji, Novi Sad je mnogo razvijeniji... Kad je to Babušnica bila bolje razvijena nego Novi Sad ili Beograd. Što to niste rekli pre 15, 30 ili 50 godina. Nego svi mene savatali... Tad si bio mali, a sad si veliki. I gde god da pođem traže da radim ono što ni Tito nije rešio. Imaš put kao kroz Švajcarsku kada dolaziš ovamo. Ali to traje jedan dan, pa se podrazumeva da će da bude. Što ga nisu napravili ovi pre. Nisu zato što bi ponovo da upropaste zemlju. Ja ne mogu da obećam da ćemo da uradimo sve, zato što bih te lagao. Ja vam kažem, radimo put do Zvonačke banje, i uradićemo ili sportsku halu ili srednju školu - kazao je on.

Predsednik kaže da smo godinu i po dana trpeli teror onih koji su hteli da nas vrate u prošlost.

- Hvala vam što ste uvek brinuli o državi i što ste uvek čvrsto stajali uz svoju Srbiju. Ja vas molim da ih na predstojećim izborima pobedimo ubedljivije nego ikada. A mi ćemo svoje obaveze da ispunimo. Hvala vam najlepše, živela Babušnica, živela Srbija - kazao je on.

Autor: D.B.