VUČIĆ OBJAVIO SNIMAK IZ KAFANE! Pevalo se uz 'Ja sam momče sa Kosova', 'Za Ljiljanu' i 'Lazaricu', predsednik pokazao delić atmosfere sa druženja (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podelio je atmosferu iz večernjeg druženja nakon obilaska juga Srbije i najavio nastavak posete obilascima sela Temska i Gorčince.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon napornog dana tokom kojeg je obilazio jugoistok Srbije i razgovarao sa građanima, sinoć je vreme proveo u druženju sa prijateljima, saradnicima i lokalnim funkcionerima.

Vučić je na svom Instagram nalogu objavio snimak na kojem se vidi vesela atmosfera, a predsednik je bio raspoložen i pevao pesme "Ja sam momče sa Kosova", "Za Ljiljanu" i "Lazarica".

- Sinoć je bilo veselo. Vidimo se uskoro u selima Temska i Gorčince - poručio je u opisu videa predsednik, najavljujući nastavak današnje posete jugoistoku Srbije.

Predsednik se oglasio i rano jutros, kada je objavio snimak iz Kalne na putu ka Staroj planini. Vučić je pokazao smeštaj u kojem je boravio, govorio o knjizi "If We Burn: The Mass Protest Decade and the Missing Revolution" autora Vinsenta Bevinsa, a potom poručio da ga čeka nastavak obilaska i aktivnosti.

Autor: D.B.