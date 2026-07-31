AKTUELNO

Politika

'IMAM JEDNO DEMOKRATSKO PITANJE' Oglasio se predsednik Vučić: Uvrede sam razumeo, molim odgovor - VREME JE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu nakon posete Knjaževcu i Svrljigu.

- Ovde sam, na jugoistoku Srbije. Nisam sasvim siguran da li je Svrljiška ili Knjaževačka opština, selo je Lozan iza nas. Pogledajte kako nam je prelepa Srbija, kako nam je prelepa zemlja. A ja imam, upravo zbog toga, zbog stabilnosti, mira, rasta, zbog svega jedno važno pitanje. Suštinsko. Demokratsko. Ponavljam ga po ko zna koji put - kazao je Vučić.

Kako je istakao na predstojećim izborima kandiduju se različite politike.

- Ukoliko politika naših protivnika, politika blokada, politika negiranja svih rezultata pobedi, pružam ruku sat, sat i po po okončanju izbora. Ali moje pitanje ostaje - da li će oni da pruže ruku ako izborni rezultat bude drugačiji? I molim vas, možete da me vređate koliko god hoćete, na ovo suštinsko pitanje pokušajte da odgovorite na demokratski način. Hvala. Živela ujedinjena Srbija - kazao je Vučić.

Na kraju je dodao:

Uvrede sam razumeo, molim odgovor. Suštinski. Demokratski. Vreme je!
pročitajte još

Vučić u Svrljigu najavio velike infrastrukturne projekte: Ovo je predivan kraj, moraćemo više da ulažemo

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Knjaževac

#Politika

#Srbija

#Svrljig

POVEZANE VESTI

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ SE OGLASIO IZ ŠANGAJA MOĆNOM PORUKOM: Ponosan na naše prijateljstvo i ugled koji Srbija ovde uživa (FOTO)

Politika

Predsednik Vučić jutros poslao MOĆNU poruku: Za mene je Srbija sve! (FOTO)

Politika

'VERUJEM DA SAMO ZAJEDNO I UJEDINJENI MOŽEMO DA POBEDIMO' Oglasio se predsednik Vučić i poslao snažnu poruku

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ POSLAO MOĆNU PORUKU: Talog i mulj se spuštaju na dno, a Srbija pobeđuje (FOTO)

Politika

Predsednik Vučić poslao SNAŽNU PORUKU svim građanima: Kada smo UJEDINJENI, niko ne može da slomi Srbiju (FOTO)

Politika

'PONOSAN SAM NA ONO ŠTO SAM URADIO ZA OVU ZEMLJU' Vučić: Živim za ovu zemlju, živim za ovaj narod, borim se sve vreme za to što će da ostane (VIDEO)