VUČIĆ PROŠETAO ULICAMA NIŠA! Predsednik objavio snimak: Niš na Nišavi daje nove ideje i dodatni motiv da nastavimo da radimo više za ovaj predivan grad (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prošetao je večeras ulicama Niša nakon zvanične posete ovom gradu.

Kako je istakao hladno jeste, zima se oseća ali da je zadovoljstvo jvideti koliko je grad napredovao.

- Niš na Nišavi daje nove ideje i dodatni motiv da nastavimo da radimo još više za ovaj predivan grad. Vidimo se uskoro ponovo - poručio je Vučić.

Predsednik je prethodno prisustvovao otvaranju fabrike Yusei Machinery nakon čega se obratio okupljenima.

- Obišli smo dve opštine danas, Merošinu i Gadžin Han, verujem da je važno za građane čitavog Zaplanja, pokušaćemo da dovedemo jedno odeljenje Yumca, da zaposlimo 70-80 žena da mogu da rade tu. Žene čuvaju kuću, i onda će ljudi ostati u Gadžinom Hanu - kazao je on.

Dodao je da je veoma zadovoljan kako teče proces legalizacije, i kaže da već imamo više od 140.000 prijavljenih.

- Uradićemo i dva mosta, u Donjem Dušniku i Taskovićima. U Merošini ste videli da pomažemo jednom italijanskom investitoru, da nastave da razvijaju posao. Uradićemo još neke infrastrukturne stvari, da bi mogli sa svojim proizvodima da lakše izlaze na glavni državni put. Mislim i da je za Niš važno da kažem da je 525 ljudi od 950, koji su ostali bez posla kada je otišao Beneton, zaposleno na drugim mestima. Bosniću, od svih koje znam ti najbolje obavljaš taj posao - kazao je Vučić.

On kaže da je zahvalan kineskim investitorima na svemu, i da se nada da će se trend priliva investicija nastaviti.

- Imamo još jedan značajan deo ljudi koji su izgubili posao, ali pomažemo na sve načine i gledaćemo i dalje kako da to radimo. Ti ljudi su vredni i marljivi, biće dobri svakom poslodavcu. I Ariston i Palfinger, i IMI i naši kineski prijatelji u Yusei-ju nastaviti da primaju i te ljude. Što se samog grada tiče idem posle da vidim sa gradonačelnikom sve projekte za Niš, ali mogu da potvrdim da ćemo još mnogo mnogo da uložimo u Niški aerodrom - naglasio je predsednik.

Slede nam nove investicije, desetine miliona za Niš, kazao je on.

Autor: Iva Besarabić