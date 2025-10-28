Vučić iz Taškenta: Produžena šema za stanove, nove linije ka Kazahstanu i Azerbejdžanu - protesti gube snagu, a pozadina je poznata

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz Taškenta, gde boravi u okviru zvanične posete Republici Uzbekistan.

- Naporan dan ali produktivan. Ovo je zemlja u izuzetnom napretku. Sve godine imaju po milion beba. Predsednik nas je dočekao na čudesan način. Nema gde nema naših bilborda. Dužni smo da vodimo računa o takvim prijateljima i pokažemo veći stepen prijateljstva - rekao je Vučić.

- Razgovarali smo predsednik i ja sami, razgovarali o Ukrajini, situaciji u svetu. Oni imaju sličnu sudbinu kao mi. Bliži su Kini nego mi, ali osećaju istu vrstu problema i pritisaka. Razgovarali smo o svakoj vrsti saradnje. U narednih 7, 8 meseci otvaramo nove avio linije prema Gruziji, do Kazahstana, Bakua, Azerbejdžana i posle nam ostaje do Taškenta - dodao je predsednik.

- Sa ponosom smo im ukazali na naše rezultate, ali da bi išli u korak sa Uzbekistanom, Kazahstanom itd, moraćemo više novca da ulažemo u budućnosti, ali moraćemo to uraditi. Kada je prva industrijska revolucija bila u toku kasnili smo dva veka, pa smo pokušali posle da nadoknadimo. Vidim ogromne mogućnosti za saradnju naših zemalja- naglasio je Vučić.

- Imaju rast od 7,6 odsto i to je neverovatno. Mi neretko ne razumemo šta se zbiva istočno od nas i ne razumemo kolika je važnost učiti kineski jezik i turski i ruski i mnoge druge, jer ovo su turkijanski narodi. Ovde ćete imati tržište od 50 miliona- kaže Vučić.

- Njihov predsednik je neverovatno vredan čovek, nisam upoznao tako marljivog čoveka. Poznaje svako selo, svaki most, svaku sekciju železnice, bori se na dnevnom nivou i ima velike snove u različitim oblastima, od sporta, kulture, do svakog drugog. Nezaposlenost kada je došao na vlast bila je 42 odsto, danas 5,5. Ukupan BDP je bio 30 milijardi, danas je 135 milijardi. Kod nas je bilo oko 30 milijardi, danas je 89 milijardi, dodaje predsednik.

- - Imam jednu dobru vest, ne bih se ni setio, mi smo završili kompletnu garantu šemu od 40 miliona za stanove od 25 do 30 godina za ljude. 3.755 ugovora, imamo još 300 stotine ovih dana i još 500 koji će biti potpisani. Time smo zavbršili, prosečno je uzeto negde oko 80 hiljada evra je iznos kredita, najviše je u Beogradu , a Centralna Srbija je 59 posto. Beograd je 15 posto, Novi Sad 7 posto, 3 posto su Niš, Subotica i još jedan grad. I ostalo su druga mesta, ali dobra vest je da smo večeras se dogovorili, da odmah produžimo za 200 miliona evra. Tako da mladi ljudi javljajte se, nikada nećete imati povoljniju priliku po ovako povoljnim uslovima, izjavio je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je obaveza države da obezbedi stabilno snabdevanje energentima za sve građane.

– Imam obavezu da zaštitim Srbiju i njene građane, da obezbedimo dovoljno nafte i derivata. Na dnevnom nivou imamo štabove koji prate situaciju, rekao je Vučić.

Dodao je da se razmatra mogućnost produženja rada rafinerije u narednim danima, kako bi se dodatno osigurale zalihe i stabilnost tržišta.

– Možda ćemo za koji dan da produžimo rad rafinerije, naglasio je predsednik.

Vučić je uputio je apel američkim partnerima da se uzdrže od uvođenja sekundarnih sankcija koje bi mogle pogoditi domaće finansijske institucije.

– Molim naše američke partnere da nam ne uvode sekundarne sankcije za naše finansijske institucije, da nas puste do sredine decembra, rekao je Vučić, dodajući da bi svaka najava sankcija trebalo da stigne najmanje sedam dana unapred.

Predsednik je istakao da je cilj da se obezbedi siguran život i stabilna budućnost za domaće banke, kao i za sve druge institucije koje posluju u okviru finansijskog sistema Srbije.

– Važno je da imamo dovoljno vremena da reagujemo i zaštitimo naš sistem, poručio je Vučić.

O blokaderima i skupu 1. novembra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarao je i na pitanja novinara, osvrnuvši se i na aktuelne proteste i blokade.

– Čestitam Laziću što je preuzeo blokade, Manojlović itd. Ljudi su to od početka trebali da znaju – da je reč o partijskom režimu delovanja, rekao je Vučić.

Dodao je da, bez obzira na aktivnosti organizatora, država ostaje mirna i trpeljiva.

– Šta god oni radili, država je uvek bila mirna, trpeljiva, strpljiva, istakao je predsednik.

Komentarišući motive okupljanja, Vučić je naglasio da među građanima ima onih koji iskreno žele da izraze pijetet, ali da to nije slučaj sa organizatorima protesta.

– Oni ne idu zato što im je stalo da izraze pijetet. Ima dobrih ljudi koji hoće. Mi ćemo da organizujemo pravi pijetet i žal. To je strašno važno, zaključio je Vučić.

- Kada vam se čini da je nešto spontano, znajte da nije. Znam šta su mnogi ljudi radili, ali ranije. To što ću da čujem psovke, koga briga. A jesu prijavili da su dobili milion evra? Što se nekada ne pohvalite time? Ali prihvatam, oni nisu, a ja jesam - dodaje Vučić.

On je rekao da su politički trendovi jasni i da se, uprkos pritiscima, sistem konsoliduje.

– Pada studentska lista, padaju blokaderi, istraživanja pokazuju. Šta spremaju? Koga briga. Nema ništa od toga, rekao je Vučić, dodajući da će borba trajati još godinu dana, ali da je, kako kaže, pobednik već vidljiv.

Naglasio je da nema povratka na prethodne političke modele i da su trendovi nepovratno promenjeni.

– Nema povratka na drugo, nemoguće je. Trendovi su takvi, poručio je predsednik.

Komentarišući medijske narative, Vučić se osvrnuo na razliku između izveštavanja u Srbiji i Hrvatskoj.

– Zamislite da svakog dana u našim novinama imate takve tekstove kao oni u Hrvatskoj. Ja ne znam ko su te čike u belom koje mogu da im pomognu, rekao je.

U emotivnom tonu, predsednik je dodao da mu ponekad dođe da pozove svog oca.

– Svakog dana mi dođe da ga pozovem i kažem mu: "Jesi li bar malo ponosan na svog sina? Vidiš li koliko im smetam?"

Inače, današnji dan obeležen je potpisivanjem niza bilateralnih sporazuma koji pokrivaju ključne oblasti saradnje između dve zemlje – od ekonomije, zdravstva, kulture i sporta, pa sve do inženjerstva, veštačke inteligencije i naprednih tehnologija.

U simboličnom gestu prijateljstva, predsednici Srbije i Uzbekistana zajedno su posadili drvo u Aleji počasnih gostiju, čime su, kako je Vučić naveo, "krunisali novo poglavlje u odnosima dve države".

Autor: Dalibor Stankov