VUČIĆ OBILAZI JUGOISTOČNU SRBIJU: Predsednik posetio Temsku i razgovarao sa narodom: 'Moramo da osvajamo srca ljudi, da vide da se borimo' (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi poljoprivredno i seosko-turističko gazdinstvo Pančić u selu Temska, u Pirotu.

Vučić najavio dalji razvoj infrastrukture u Pirotu

Predsednik je nastavio razgovor sa domaćinima i predstavnicima vlasti u Pirotu, i rekao je da će neki od njihovih zahteva, posebno vezani za infrastrukturu, biti ispunjeni.

- Kolike su vam ulice, kao bulevari u Beogradu, nema ulice od 300 metara, sve po dva kilometra. Napravite mi proračun ceo, pa da vidimo šta ćemo i kako ćemo - rekao je predsednik kroz smeh.

Vučić najavio dalji razvoj infrastrukture u Pirotu

Predsednik je nastavio razgovor sa domaćinima i predstavnicima vlasti u Pirotu, i rekao je da će neki od njihovih zahteva, posebno vezani za infrastrukturu, biti ispunjeni.

- Kolike su vam ulice, kao bulevari u Beogradu, nema ulice od 300 metara, sve po dva kilometra. Napravite mi proračun ceo, pa da vidimo šta ćemo i kako ćemo - rekao je predsednik kroz smeh.

Na zahteve da se napravi trotoar, predsednik je rekao da je glavno pitanje da li su meštani gradili kuće do same ulice, ili je ostavljen prostor za trotoare.

- Tamo gde je moj otac uzeo kuću devedesete, svaki je oteo po metar i po, i sada ne mogu da se mimoiđu vozila. Nešto se promenilo kod ljudi. Kada radiš auto-put, 20 odsto ljudi je zadovoljno, zato što imaju neki afinitet prema opštem. Ostali gledaju samo ono što se njih lično tiče. Baš ih briga što će hiljadu puta da se voze tim auto-pute. Tako i ako im treba parking, baš ih briga što si ti napravio trotoar nekome drugom. Svi mi postajemo sebičniji, manje trpimo druge... U eri društvenih mreža ništa ne cenimo, tuđi rad, i na to moramo mi da računamo. Zaslužni smo, jednog dana će da shvate da smo zaslužni, a da ugodiš nekome, nema šanse. Ja sam učestvovao u izgradnji više od 15.000 kilometara puteva raznih, po celoj Srbiji. I više malo... Gde god da sam otišao, kažu ljudi "hvala ti, ali..." A onda na to ali ide 20 rečenica. Nikada se ne zaboravi, ali prirodno je da čovek ide dalje i gura dalje. Uvek moraš da se dokazuješ i radiš, nemoj da kukaš zato što ljudi ne zahvaljuju. Moraju da se osvajaju srca ljudi, poverenje, da vide da se boriš. Drugačije ne ide - rekao je predsednik Huseinu Memiću.

Kaže da je potrebno da se izgradi mnogo sadržaja da bi se ljudi privukli u selima poput Kalne, gde je bio juče.

- Otvorio sam prozor tokom noći, tri automobila nisu prošla, a glavni je put. Mora da bude mnogo više sadržaja. Pogledajte Vrnjačku banju, izgleda kao Baden Baden. To nam treba i na Staroj planini. Mnogo ljudi bi dolazilo, priroda je veličanstvena, ali nemamo sadržaja. U redu je da se napravi sportska dvorana, ali to je sitnica. Kap u moru... Treba kafića, restorana, vidikovaca, gondola... Super je sve što je država opredelila, ali to je nedovoljno, mi moramo privatnike da podstaknemo da grade hotele, baš kao što su zainteresovani za Zlatibor, Kopaonik, Vrnjačku banju. Juče sam prošao kroz Sokobanju, išao u ono mesto prema Čitluku, to je put užasan - rekao je on.

Vučić dodaje da će lekari dobiti značajno veće plate, i da uvek postoji razlika između privatnog i državnog zdravstva.

- Obnavljamo bolnice više nego ikada u istoriji, i na sebe sam ljut zato što ne možemo da uradimo sve što želimo. Zato insistiram na pokretnim ambulantama, ali najvažnije nam je da imamo lekara! Da ljudi u selima ne moraju da idu u grad. Time ćemo produžiti živote ljudima. Moja je ideja da, kad prođu izbori, budemo li imali mogućnost, da ljudima koji rade u ruralnim područjima damo veće plate. Mi ne možemo da držimo otvorenu ambulantu u Ugrinovcima, razumete li. A to je Opština Zemun, na 15 minuta od centra grada. Ne možemo zato što hoće da budu u Kliničkom centru u centru grada. E sada kada damo 10, 15, 20 odsto veće plate za prigradske i ruralne opštine, onda ćemo da vidimo. Zdravstvena zaštita mora da bude jednako dostupna svima - naglasio je predsednik.

Ponovio je da je apoteka koju je obišao u Kalni divna, ali da tamo nema lekara.

- Imamo jednog divnog lekara koji dolazi dva-četiri puta nedeljno. A stanove smo napravili, ali uvek je problem sa ljudima, sa angažmanom i sa svim drugim. Da li dovoljno plaćamo - više nego ikada. Da li je to dovoljno - nije, i nikada neće biti, takva je ljudska priroda. To su stvari koje moramo sistemski da rešavamo. A onda kažu da je u Beogradu sve skuplje. Pa dobro ako jeste, što ne odeš u Vranje ili Pirot. Ja pitao članove svoje šire familije, šta bi trebalo da uradite da se vratite, kažu nema tih para. Onaj ko je došao u Beograd, neće da napusti. Zato moramo da sačuvamo ljude ovde - kazao je on.



Predsednik je, govoreći o povećanju penzija, kazao je da će od 1. decembra penzioneri dobiti povećanje.

- Ja ću da se borim za to da i povećanje plata u javnom sektoru bude od 1. decembra, a ne od 1. januara. Posebno u tim mesecima da mogu da imaju brže i nešto više novca. A pomoć koju smo najavili ide u septembru - rekao je Vučić.

O radu fabrike Tigar, predsednik kaže da mnogi traže nemoguće stvari, i da izbegavaju privatnike koji bi to mogli da uzmu.

- Vi biste da birate privatnike koji će to da uzmu, a da država isplaćuje plate. Glava me boli od toga. Krvarimo za Tigar, 100 godina da tražimo, ovaj bi rekao ovaj mi se sviđa, ovaj mi se ne sviđa. Radite vi, predložite nam vi, i mi ćemo da prihvatimo svaku vrstu privatizacije i rešenja, samo da Tigar radi. Da država krvari svaka tri meseca nema mnogo smisla - rekao je on.

Predsednika su zatim izvestili da ga već čeka više od hiljadu ljudi u Babušnici, zbog čega je morao da krene.

- Ja ću da se borim za to da i povećanje plata u javnom sektoru bude od 1. decembra, a ne od 1. januara. Posebno u tim mesecima da mogu da imaju brže i nešto više novca. A pomoć koju smo najavili ide u septembru - rekao je Vučić.

O radu fabrike Tigar, predsednik kaže da mnogi traže nemoguće stvari, i da izbegavaju privatnike koji bi to mogli da uzmu.

- Vi biste da birate privatnike koji će to da uzmu, a da država isplaćuje plate. Glava me boli od toga. Krvarimo za Tigar, 100 godina da tražimo, ovaj bi rekao ovaj mi se sviđa, ovaj mi se ne sviđa. Radite vi, predložite nam vi, i mi ćemo da prihvatimo svaku vrstu privatizacije i rešenja, samo da Tigar radi. Da država krvari svaka tri meseca nema mnogo smisla - rekao je on.

Predsednika su zatim izvestili da ga već čeka više od hiljadu ljudi u Babušnici, zbog čega je morao da krene.

Razgovor sa narodom

Predsednik Vučić je potom razgovarao sa građanima koji su ga dočekali.

- Šta biste voleli da uradimo u Temskoj - pitao je predsednik kratko, na šta je dobio odgovor od jedne devojčice da bi volela da ima više ljudi.

- Školsko dvorište radimo, a za ljude, više nam ljudi umre nego što se rodi. Nemamo dece, a šta god da radimo... Bolja nam je ova godina nego prošla, ali i dalje je to malo i nedovoljno.

Predsednik je najavio značajno povećanje penzija i plata u javnom sektoru, kao i minimalca.

- Nemamo problema sa javnim dugom, mi smo nisko zadužena zemlja. Jedino je kako da vratimo život tamo gde imamo malo dece. Ja kad se slikam sa decom, njih 1000 će reći da im se sviđa, a sa kučićima kad se slikam, njih 10.000 kaže da im se sviđa. Moraćemo da promenimo odnos prema deci u budućnosti - naglasio je Vučić.

Dodaje da najmanje dece imamo tamo gde smo najbogatiji, i da nema ništa protiv da se svako bavi karijerom, ali da gubimo zemlju i da moramo gledati zajednički interes.

Predsednik je nastavio da insistira da mu građani kažu šta im treba, i rekao je da bi meštanima pametno bilo da pređu na gradski vodovod, iako bi morali tada da plaćaju.

- Poslušajte mene, nije to toliko skupo, a zadržite vi svoje bunare. Ja to govorim zbog vas. Lakše magarcu bez samara, nama lakše da ne radimo. Ali ja kažem zbog vas da to uradimo. A što se kanalizacije tiče to moramo da uradimo, zato što bi to bio spas i za životnu sredinu, i turiste i sve drugo.

Jedan mladić u kolicima je želeo da se fotografiše sa predsednikom, i želja mu je odmah ispunjena.

Vučić je istakao i da je voće odlično rodilo, i da je dobro da nas Bog vidi.

- Dobro je da nas pogleda. Uvek nas je gledao, nego nismo mi valjali - kazao je Vučić.

Predsednik Vučić je stigao u Temsku, gde su ga dočekali domaćini.

- Vidite kako je divno mesto, siromašno je, ali se polako ljudi snalaze. Vi mi sada objasnite koji je put sada važan - pitao je predsednik.

U daljem razgovoru, Vučić je rekao da ako se napravi dobar put do auto-puta, svima će biti lakše. Meštani su ga izvestili da je kanalizacija veliki problem, posebno zato što selo želi da se bavi turizmom.

Predsednik je rekao da će faliti vode, posebno u budućnosti, i da je greška što se selo oslanja samo na izvorište vode.

- Da kažem još nešto, ministarstvo ekonomije je izašlo sa novim programom sada. To znači, samo slušaj Vladane zato što možeš da iskoristiš, 3,6 milijardi je ukupan program, od toga je osam miliona evra bespovratna sredstva. Daju to za različite stvari, i za mlade, povratnike, fabrike nameštaja, turističke potencijale... Posebno gledaj kako da pomognemo ne Beograd, Zlatibor i Vrnjačku banju, već seoska, ruralna područja - rekao je Vučić.

Vučić ističe da je zadovoljan što je video da se obnavljaju kuće u selu.

- Pa kad budu primanja veća, sada za penzionere, još više će da ostane. Ovde su vredni ljudi - istakao je Vučić.

Predsednik je dodao da je bio u apoteci u Kalni, i kaže da je tamo napravljen zdravstveni objekat.

- Dođe jedan lekar tri četiri puta nedeljno, ali neće niko tamo da živi. Napravili smo čak i stanove za lekare, ne možemo da dovedemo nikoga. Biće mi predlog da za one lekare koji rade u ruralnim područjima da povećamo 20 odsto platu. Nema drugog načina, žive nam ljudi na selima. Davaćemo 20 odsto veću platu, koliko god možemo, da ih time podstaknemo da odu da rade. Umesto da u tom divnom objektu imamo sve, mi imamo samo malenu apoteku, koja je isto lepa - kazao je Vučić.

Kaže da nismo imali pad u rudarstvu, sada bi imali stopu rasta preko 4 odsto.

- Imali bismo čak problema i sa industrijskom, automobilskom industrijom, da nemamo Stelantis. Pošto ona ne zavisi od nas nego od sveta, ali kod nas nije pala kao svuda zbog izvanrednog izvoza Fiata Pande.

On se prethodno javio iz smeštaja u naselju Kalna, na putu ka Staroj planini, gde boravi tokom obilaska ovog kraja.

Autor: A.A.