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Vučić: Kada rešimo pitanje vode Lapovo će biti mirno

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će država uložiti u pojekat izgradnje vodovoda i kanalizacije u Lapovu, vredan oko tri miliona evra.

Vučić je prilikom obilaska Lapova, gde je razgovarao sa okupljenim građanima, rekao da je od svih čuo da je voda u Lapovu najveći problem, zbog čega će država pomoći toj opštini.

"Tri miliona evra je vredan projekat, to Lapovo za 50 godina ne bi moglo da sakupi. Lapovo je mala opština sa 7.000 stanovnika. Uložićemo i u školu Svetozar Marković, pored onog što smo već uložili, napravićemo međuopštinske puteve prema Rači", najavio je predsednik Srbije.

Rekao je i da će zahvaljujući prijateljima iz Azerbejdžana biti finansiran put do sela Kijevo i sela Dobrovoljica, što je investicija od više od milion evra.

Foto: TV Pink Printscreen

Rekao je i da će uskoro biti otvoreno prvih pet ili šest kilometara obilaznice oko Kragujevca, koja je bitna za spajanje Moravičkog i Šumadijskog okruga, kao i da će značiti i centru tog grada kada se saobraćaj izmesti.

"A onda pravimo brzu saobraćajnicu i spajanje sa autoputem Čačak - Kraljevo, pa da vidimo oko Gruže šta ćemo da radimo i naravno bitan nam je KC Kragujevac. Fabrika radi dobro, ali nema Srba koji bi da rade u njoj. Kragujevac ima odličnu budućnost", rekao je Vučić.

Vučić je u Lapovu obilazio postavljene štandove na kojem su proizvođači izlagali svoje proizvode i razgovarao sa građanima koji su želeli i da se slikaju sa njim.

Rekao je i da su ove godine dobro rodile šljiva, kajsija i trešnja.

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Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

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