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Vučić najavio: Sutra obilazim Ekspo, kreće unutrašnje opremanje 1.500 stanova

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će u ponedeljak obići Ekspo, kako bi video kako napreduju radovi.

Vučić je novinarima u Lapovu, gde je razgovarao sa građanima, rekao da će uskoro početi unutrašnje opremanje stanova u kojima će boraviti učesnici specijalizovanje izložbe.

"Svaki mora da bude opremljen i uređen i da pokažemo da smo najbolji domaćini. Uvek se plašim da li ćemo da stignemo do tada sve da završimo, ali moraćemo", rekao je Vučić i podsetio da je do Ekspa ostalo još 300 dana.

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Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Stanovi

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