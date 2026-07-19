Vučić najavio: Sutra obilazim Ekspo, kreće unutrašnje opremanje 1.500 stanova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će u ponedeljak obići Ekspo, kako bi video kako napreduju radovi.

Vučić je novinarima u Lapovu, gde je razgovarao sa građanima, rekao da će uskoro početi unutrašnje opremanje stanova u kojima će boraviti učesnici specijalizovanje izložbe.

"Svaki mora da bude opremljen i uređen i da pokažemo da smo najbolji domaćini. Uvek se plašim da li ćemo da stignemo do tada sve da završimo, ali moraćemo", rekao je Vučić i podsetio da je do Ekspa ostalo još 300 dana.

Autor: Pink.rs