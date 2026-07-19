SPASIĆ O PRETNJAMA MINISTRU I TUŽIOCU: Iza poziva na vešanje stoje kriminalci iz NVO i plaćeni mediji

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije "Transparentnost" najoštrije je osudio pretnje smrću upućene glavnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću, u kojima se direktno poziva na njihovo vešanje.

Generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, Mario Spasić, poručio je da ovakve pretnje nisu slučajne, već posledica svakodnevne kampanje koju protiv državnih zvaničnika vode određeni krugovi.

"Kampanja koja poziva na ubistvo"

Spasić tvrdi da iza pretnji stoje interesne grupe koje putem medija targetiraju tužioca i ministra.

"Inspiratori pretnji su plaćenici iz NVO sektora, njihove plaćene sudije, tužioci i advokati koji preko svojih okupacionih medija skoro svakodnevno targetiraju ministra Vujića i tužioca Stefanovića. Plaćenici iz inostranstva, u liku i delu kriminalaca političara-sudija i njihovih satelita, diskredituju svako postupanje Stefanovića i Vujića, što se iz dana u dan ponavlja i zapravo poziva na njihovo ubistvo", izjavio je Spasić.

"Strana agentura odgovorna za bezbednost"

U svom saopštenju, Spasić je direktno imenovao organizacije i medije koje smatra odgovornim za kreiranje atmosfere u kojoj su ovakve pretnje postale moguće.

"Strana agentura, milijarde teška NVO 'Hidra', Majićev 'CEPRIS', Đurđićeva 'Odbrani struke', Rajičev 'RERI' i okupacioni mediji Nova S, N1, Danas, Radar i slični, biće odgovorni ukoliko se napadne na život i telo tužioca Stefanovića i ministra Vujića", zaključio je Spasić.

Autor: D.S.