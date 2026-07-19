SAZNAJEMO! Zemunac iz Rožaja uhapšen zbog pretnji smrću tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću - Pogledajte snimak policijske akcije (VIDEO)

Kako nezvanično saznajemo, u akciji UKP i Odeljenja za posebne akcije, po nalogu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšen je G.D. (1966) Rožaja koji živi u Zemunu, jer je na društvenoj mreži "X" uputio jezive pretnje smrću glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću.

G.D. kako saznajemo prolazi krivičnu evidenciju što znači da je ranije osuđivan.

Podsetimo, on je jezive pretnje smrću uputio tužiocu Stefanoviću i ministru pravde Vujiću nakon izmišljenog teksta i naslovne strane u listu "Danas" pod naslovom "Tužilac tražio da nasamo priča sa Bosketom, gostili se kiflicama".

U skandaloznoj objavi na "X"-u tužiocu i ministru pretio je ubistvom i to "streljačkim strojem".

Odgovaraće najverovatnije za krivično delo Ugrožavanje sigurnosti.

Podsetimo, takođe, da se u izmišljenom tekstu u "Danasu" autor nigde nije osvrnuo na efikasnu istragu u ovom prekomplikovanom slučaju, koja je okončana u rekordnom roku od dva meseca i pored svih mogućih opstrukcija i uz veliki pritisak javnosti i to uz priznanje Saše Vukovića Bosketa da je ubio Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu "27".

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Umesto toga, "Danas" izmišlja da je glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu "sam ćaskao uz kiflice" sa Bosketom u svom kabinetu bez pripadnika sudske straže, u čemu mu je navodno pomogao ministrar pravde.

Tekst je jako opasan je mu je namera da predstavi da je rađeno nešto mimo zakona i procedura, što, prema rečima našeg izvora iz pravosuđa nije tačno.

Čak su, podseća izvor, i Vukovićevi advokati potvrdili da je izneo odbranu u skladu sa zakonom i to pred 3 postupajuća tužioca, sa sve pohvalama za profesionalno vođenje postupka.

Podsetimo, u ovom postupku podignuta je optužnica protiv Vukovića zbog Teškog ubistva Nešovića za koje mu preti doživotni zatvor.

Optužnicom su obuhvaćeni i njegovi pomagači, dok je bivši načelnik PU za grad Beograd Veselin Milić optužen posebno jer nije prijavio ovo delo i jer je falsifikovao službenu belešku.

Autor: Pink.rs