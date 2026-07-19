GRLI SE SA ĐILASOM I MARINIKOM, A PRETI VEŠANJEM: Uhapšeni zbog pretnji tužiocu i ministru redovan na svim protestima opozicije (FOTO)

Nakon što je po nalogu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal uhapšen G.D. zbog stravičnih pretnji smrću glavnom javnom tužiocu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću, isplivali su novi detalji o njegovoj povezanosti sa opozicionim strukturama.

Kako saznajemo, uhapšeni G.D. je veoma aktivan učesnik protesta, gde je neretko viđan u društvu vodećih opozicionih lidera.

Povezanost sa opozicijom

Na profilima uhapšenog G.D. mogu se naći brojne fotografije sa protesta na kojima pozira sa Draganom Đilasom, Marinikom Tepić, Srđanom Milivojevićem (DS), Petrom Boškovićem (stranka "Srce"), kao i novinarom Vukom Cvijićem, koji je prepoznatljiv po čestim napadima na rad Višeg javnog tužilaštva.

Takođe, na društvenim mrežama primećena je njegova povezanost sa advokatom Čedomirom Kokanovićem, poznatim po oštrom i vulgarnom rečniku na mreži "X". Sve ovo navodi na zaključak da aktivnosti G.D. nisu bile slučajne, već da je bio duboko uključen u politički narativ koji, prema oceni nadležnih, stvara atmosferu linča.

Pretnje "vešanjem i streljačkim strojem"

Podsetimo, G.D. se sumnjiči da je na mreži "X" uputio gnusne pretnje tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću, pozivajući na njihovo "vešanje na Terazijama" i "stavljanje pred streljački stroj".

Pretnje su usledile nakon teksta objavljenog u listu "Danas" pod naslovom "Tužilac tražio da nasamo priča sa Bosketom, gostili se kiflicama". Zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Ugrožavanje sigurnosti, G.D. je lišen slobode, a istraga treba da utvrdi sve okolnosti ovog slučaja koji je izazvao veliku pažnju javnosti.

Autor: D.S.