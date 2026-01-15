JOŠ JEDAN PORAZ ŠOLAKOVIH MEDIJA: 'Nova' mora da plati odštetu tužiocu Stefanoviću zbog laži o Kokezi i Šapićevom saradniku!

Viši sud u Beogradu ponovo je udario po džepu "Novu" i United Media Group, presudivši da su Nenadu Stefanoviću, glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu, brutalno povredili dostojanstvo ličnosti objavljivanjem neistina!

Sud je utvrdio da su novinar Ranko Pivljanin i urednik Ivan Miličević u tekstovima iz novembra 2023. godine plasirali potpuno neistinite informacije. Zbog toga su, zajedno sa izdavačem, obavezani da Stefanoviću isplate 140.000 dinara na ime nematerijalne štete, kao i da pokriju sudske troškove od 115.000 dinara.

Lažni naslovi i izmišljene optužbe

Sporni tekstovi pod naslovima "Nenad Stefanović čuva Kokezu, Milića i branu Stajić" i "Stefanović saslušava Šapićevog šefa kabineta deset dana nakon izbora" poslužili su za plasiranje laži da tužilac nezakonito štiti određena lica od istrage.

Sud je, međutim, zaključio da su te tvrdnje o usporavanju istraga protiv Nemanje Stajića, Veselina Milića, Slaviše Kokeze i Nenada Milanovića – obična izmišljotina.

Činjenice ih demantuju: Stajićima zaplenjeni milioni, Milanović osuđen!

Dok je "Nova" pokušala da predstavi tužioca kao nekoga ko "koči" pravdu, realnost i sudska dokumentacija kažu sledeće:

Slučaj Stajić: Istraga je rezultirala optužnicom, a braći Stajić su zaplenjeni milioni evra, kuće, stanovi i luksuzni automobili.

Nenad Milanović: Šapićev šef kabineta je po optužnici upravo ovog tužilaštva (VJT) već osuđen zbog trgovine uticajem.

Slaviša Kokeza: VJT uopšte ne vodi istragu protiv njega (nadležno je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal), što pokazuje da su novinari "Nove" napali pogrešnu adresu samo da bi diskreditovali Stefanovića.

Ova presuda je još jedan dokaz da kampanja koja se vodi protiv glavnog tužioca VJT u Beogradu nema uporište u dokazima, već se zasniva na manipulacijama i neproverenim informacijama.

Autor: Dalibor Stankov