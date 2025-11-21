ZAŠTO JE PALA PRESUDA U SLUČAJU 'RIBNIKAR' Apelacija objavila obrazloženje ŠOK ODLUKE: Prvostepena presuda je nejasna

Viši sud u Beogradu će ponovo preispitati sve dokaze i doneti zakonitu i jasno obrazloženu odluku.

Presuda kojom su roditelji dečaka ubice koji je 3.maja 2023. godine izvršio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar" osuđeni na 3, odnosno 14.5 godina zatvora danas je vraćena prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Kao razlog, Apelacioni sud u Beogradu naveo je "bitnu povredu odredba krivičnog postupka". To znači da će suđenje početi ispočetka.

U obrazloženju Apelacionog suda, prvostepeni sud je učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, navodeći da su razlozi presude nejasni i protivrečni izreci presude u osuđujućem delu u odnosu na okrivljenog V. K. i njegovu suprugu M. K.

Prema navodima Apelacionog suda koje je donelo ukidajuću presudu u slučaju masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar", to znači da Viši sud u Beogradu u ponovljenom suđenju treba da "otkloni nedostatke na koje je ukazano ovim rešenjem, pravilno primeni relevantne procesne odredbe i na pouzdan i jasan način utvrditi sve odlučne činjenice koje su bitne za utvrđivanje činjeničnog stanja".

Dalje se dodaje da Viši sud u Beogradu nakon svega toga treba da "brižljivom ocenom svakog od izvedenih dokaza ponaosob i svih dokaza skupa u njihovoj povezanosti, oceni postojanje ili nepostojanje svakog od elemenata krivičnih dela".

- A da za svoje stavove da jasne i nedvosmislene razloge. Tek nakon što postupi po primedbama iz ovog rešenja, a uzimajući u obzir i one žalbene navode branilaca okrivljenih V.K.i M.K. na koje u ovom rešenju nije posebno ukazano, prvostepeni sud će biti u mogućnosti da donese zakonitu, pravilnu i jasno obrazloženu odluku - navodi se.

Apelacioni sud u Beogradu usvojio je deo presude u odnosu na M. K., a usvajanjem žalbe branilaca okrivljenog Nemanje Marinkovića, preinačio je prvostepenu presudu samo u delu odluke o krivičnoj sankciji.

Prvostepena presuda roditeljima dečaka ubice

Podsetimo, roditelji dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" osuđeni su pred Višim sudom u Beogradu. V. K. osuđen na 14,5 godina robije, a M. K. na tri godine zatvora. Prema V. K. produžen je pritvor, dok će M. K. odsluženje kazne čekati na slobodi.

Na izricanje presude roditeljima dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" došli su roditelji ubijene dece iz škole, a zajedno sa njima na suđenju su i roditelji dece koja su ubijeni u masakru u Malom Orašju i Duboni.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović, tokom iznošenja završnih reči zatražio je od Višeg suda da na maksimalne zakonske kazne osudi V. i M. K.

Dečak ubica nije krivično odgovoran

Dečak ubica je rođen 31. jula 2009. godine, što znači da je u trenutku zločina imao samo 13 godina. Uprkos stravičnoj težini počinjenog masakra i pokazanoj svireposti, on prema Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnoj pravnoj zaštiti maloletnih lica ne može krivično da odgovara jer se tretira kao - dete!

- Licu koje u vreme izvršenja protivpravnog dela, u zakonu predviđenog kao krivično delo, nije navršilo 14 godina, ne mogu se izreći krivične sankcije ni primeniti druge mere koje predviđa ovaj zakon - piše u članu 2 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnog dela.

Autor: Jovana Nerić