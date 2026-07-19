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MILENKO JOVANOV ZAPALIO DRAGAČEVO! Uz trube, pesmu i ovacije ispraćen uz poziv da dođe na Sabor trubača

Izvor: Pink,rs, Foto: Instagram.com ||

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Srbije, Milenko Jovanov, danas je boravio u selu Turica, u opštini Lučani, gde su ga domaćini dočekali uz zvuke truba i atmosferu za pamćenje.


Brojni meštani srdačno su pozdravili Jovanova, koji nije krio zadovoljstvo zbog toplog prijema. Posebno iznenađenje usledilo je kada je, na oduševljenje prisutnih, zapevao zajedno sa domaćinima, izvodeći poznatu narodnu pesmu „Rado, lepa Rado“, što je izazvalo gromoglasan aplauz i dodatno podiglo atmosferu.

Uz pesmu „Rado, lepa Rado“ i zvuke trube orilo se Dragačevo, a okupljeni su Milenka Jovanova ispratili ovacijama i pozivom da ponovo poseti ovaj kraj, posebno tokom tradicionalnog Sabora trubača u Guči.

Domaćini su još jednom pokazali zašto je Dragačevo poznato po gostoprimstvu, dobroj pesmi i tradiciji koja okuplja ljude.

Uz pesmu „Rado, lepa Rado“ i zvuke trube orilo se Dragačevo, a okupljeni su Milenka Jovanova ispratili ovacijama i pozivom da ponovo poseti ovaj kraj, posebno tokom tradicionalnog Sabora trubača u Guči.

Domaćini su još jednom pokazali zašto je Dragačevo poznato po gostoprimstvu, dobroj pesmi i tradiciji koja okuplja ljude.

https://www.instagram.com/reel/Da--myKM5CB/?igsh=MWxtcjE3ZXo4dHpuaw%3D%3D

#Milenko Jovanov

#dragacev

#muzika

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