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Dačić u oproštajnoj poseti primio ambasadorku Nemačke: Zahvalio na podršci i saradnji u oblasti unutrašnjih poslova

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić primio je danas u oproštajnu posetu ambasadorku Savezne Republike Nemačke Anke Konrad, kojoj je zahvalio na doprinosu jačanja saradnje dve zemlje u oblasti unutrašnjih poslova, tokom njenog mandata u Republici Srbiji.

Foto: MUP Srbije

Ministar Dačić je istakao opredeljenost Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za dalji razvoj naših odnosa u oblasti borbe protiv kriminala i evropskih integracija, što predstavlja važan segment u ukupnim odnosima dveju zemalja.

Foto: MUP Srbije

Dačić je posebno zahvalio na konstantnoj višegodišnjoj podršci Savezne Republike Nemačke u vidu donacija, policijske saradnje i razmene informacija, kao i realizacije različitih projekta, što značajno doprinosi unapređenju kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova i jača bezbednost naših zemalja.

Foto: MUP Srbije

Takođe, ministar Dačić je poželeo ambasadorki Konrad mnogo sreće i uspeha u daljoj karijeri.

Autor: D.S.

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