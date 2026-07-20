Dačić u oproštajnoj poseti primio ambasadora Kazahstana: Bilateralni odnosi dodatno unapređeni

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić primio je danas u oproštajnu posetu ambasadora Republike Kazahstan Madija Atamkulova.

Tokom sastanka razgovarano je o dosadašnjoj saradnji i odnosima dveju zemalja, uz ocenu da su bilateralni odnosi u proteklom periodu dodatno unapređeni.

Sagovornici su istakli značaj nastavka saradnje u oblastima od zajedničkog interesa i izrazili spremnost za dalje jačanje prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Kazahstan.

Ministar Dačić je ambasadoru Atamkulovu zahvalio na njegovom doprinosu razvoju saradnje i poželeo mu mnogo uspeha u daljem profesionalnom angažmanu.

Autor: D.S.