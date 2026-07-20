AKTUELNO

Politika

Dačić u oproštajnoj poseti primio ambasadora Kazahstana: Bilateralni odnosi dodatno unapređeni

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić primio je danas u oproštajnu posetu ambasadora Republike Kazahstan Madija Atamkulova.

Tokom sastanka razgovarano je o dosadašnjoj saradnji i odnosima dveju zemalja, uz ocenu da su bilateralni odnosi u proteklom periodu dodatno unapređeni.

Foto: MUP Srbije

Sagovornici su istakli značaj nastavka saradnje u oblastima od zajedničkog interesa i izrazili spremnost za dalje jačanje prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Kazahstan.

Foto: MUP Srbije

Ministar Dačić je ambasadoru Atamkulovu zahvalio na njegovom doprinosu razvoju saradnje i poželeo mu mnogo uspeha u daljem profesionalnom angažmanu.

Autor: D.S.

#Bilateralni odnosi

#Ivica Dačić

#Kazahstan

#Madi Atamkulov

#Sastanak

#mup srbije

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić primio u oproštajnu posetu ambasadora Kazahstana Madija Atamkulova

Politika

Dačić u oproštajnoj poseti primio ambasadorku Nemačke: Zahvalio na podršci i saradnji u oblasti unutrašnjih poslova

Politika

Ministar Dačić primio u oproštajnu posetu ambasadora EU u Srbiji Žiofrea (FOTO+VIDEO)

Politika

DAČIĆ PRIMIO U OPROŠTAJNU POSETU AMBASADORA IRANA Produbljena policijska saradnja

Politika

DAČIĆ SA BOCAN-HARČENKOM U PALATI SRBIJA: Potvrđeni tradicionalno prijateljski odnosi, borba protiv kriminala prioritet za obe zemlje!

Politika

Vulin primio u oproštajnu posetu amasadora Islamske Republike Iran