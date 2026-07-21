MINISTARKA ĐEDOVIĆ: Strateški dijalog sa SAD dobra osnova i pozitivan signal za pitanje NIS-a

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je još neizvesno da li će američki OFAC produžetkom licence omogućiti rad NIS-u i pregovore MOL-u o preuzimanju ruskog udela posle 31. jula, istakavši da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington, dok strateški dijalog Srbije i SAD predstavlja dobru osnova i pozitivan signal.

Neizvesnost oko licenci OFAC-a i ključna uloga Vašingtona

Govoreći za Tanjug, ministarka je naglasila da će Amerikanci odlučivati da li je rešenje koje im se stavi na sto zadovoljavajuće, dok će Srbija paralelno nastaviti dijalog sa ruskom stranom i staviti im do znanja da se očekuje održivo i dugoročno rešenje.

„Kakav će biti ishod tih pregovora, ostaje da vidimo - da li će se ruski većinski vlasnik i mađarska kompanija MOL dogovoriti o preuzimanju ruskog vlasništva i da li će tu transakciju odobriti američka administracija i kakve će onda, na kraju, to posledice imati po nas. Međutim, najvažniju i ključnu ulogu ima Vašington“, navela je Đedović Handanović, podsetivši da 31. jula ističu poslednje jednomesečne licence koje je OFAC izdao NIS-u i Gaspromnjeftu.

Ministarka je istakla da je Srbija svesna da je američka administracija više puta imala razumevanja za poziciju naše zemlje, te da otpočinjanje strateškog dijaloga i sporazum o strateškoj saradnji u energetici svrstavaju Srbiju u grupu zemalja koje su strateški partneri SAD.

Pregovori sa MOL-om i zaštita nacionalnih interesa



Osvrćući se na potencijalno preuzimanje NIS-a od strane mađarskog MOL-a, ministarka je naglasila da se država trudila da ispregovara što bolju poziciju u odnosu na onu iz 2008. godine:

„Ukoliko mađarski MOL preuzme NIS i dođe do dogovora sa ruskim vlasnikom i to odobre Amerikanci, mi ćemo imati pravo da povećamo naš udeo u NIS-u za pet odsto i veća prava u odlučivanju, kao i da osiguramo da će rafinerija u Pančevu nastaviti da prerađuje sirovu naftu u onom obimu u kojem je to radila i pre uvođenja sankcija.“

Đedović Handanović je podsetila da Srbija ne sme da ostane bez rada svoje rafinerije jer ona snabdeva dve trećine domaćeg tržišta, posebno u situaciji kada cene nafte i gasa skaču, te da je država uspela da očuva cenovnu stabilnost i sigurnost snabdevanja uprkos izazovima i višemesečnim prekidima u dotoku sirove nafte tokom prošle godine.

Nastavak dijaloga i sa ruskom stranom

Govoreći o dugogodišnjim odnosima sa Ruskom Federacijom u energetskom sektoru, ministarka je poručila da se dijalog sa ruskom stranom nastavlja:

„Želimo da damo do znanja da naši građani nisu krivi za uvođenje sankcija ruskom većinskom vlasništvu u NIS-u i da Srbija ničim nije doprinela da se te sankcije uvedu, i da zbog toga naši građani ne smeju da pate, kao i da očekujemo da dođe do održivog i dugoročnog rešenja.“

Autor: D.S.