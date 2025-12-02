AKTUELNO

Oglasila se ministarka Đedović Handanović: Čeka se odluka OFAC-a o licenci za NIS

Kompanija NIS još uvek čeka odluku OFAC-a o tome da li je odobrio dozvolu za rad, objavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović na svom Instagram profilu.

- Kompanija NIS još uvek čeka odluku OFAC-a o tome da li je odobrio dozvolu za rad. Nažalost, nemamo naznaka da će ona biti pozitivna. Za to vreme, rafinerija prestaje sa radom ali građani nemaju razloga za brigu - napisala je ministarka Đedović Handanović.


Ona je dodala da građani ne treba da binu zbog prestanka rada Rafinerije u Pančevu.

- Naftnih derivata ima dovoljno i država je, na čelu sa @buducnostsrbijeav uradila i radi na tome da stanovništvo ne oseti posledice sankcija prema kompaniji NIS baš kao što ih nije osetilo već 54 dana, koliko su sankcije na snazi - zaključila je ministarka rudarstva i energetike.

