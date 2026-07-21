Vulin o 18 godina rada PS-a: Bile su to teške ali časne godine

Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, gostujući na televiziji B92, govorio je o prvih 18 godina rada te stranke, čija je godišnjica osnivanja nedavno obeležena. Vulin je rekao da su to bile teške ali časne godine.

"Bilo je časno služiti našoj zemlji na Kosovu i Metohiji, raditi sa najpoštenijim delom srpskog naroda - socijalnim radnicima koji brinu o svima kojima je potrebna pomoć, biti sa najhrabrijim pripadnicima Ministarstva odbrane, sa našom vojskom koju svi toliko volimo i u koju se toliko uzdamo. Bilo je zaista časno raditi sa izuzetnim profesionalcima u MUP-u, činili smo zemlju bezbednijom i sigurnijom, pogledajte kakve smo narko-klanove razbili, kakav smo ološ skinuli sa ulica. Bilo je više nego časno služiti u Bezbednosno informativnoj agenciji sa briljantnim, posvećenim, sposobnim i hrabrim ljudima gde smo razbili, po prvi put posle 40 godina, hrvatsku obaveštajnu mrežu, hapsili smo albanske, šiptarske, bugarske špijune. Bilo je teško, bilo je časno, ponosan sam na svaki dan. Naravno, grešio sam ali za ovih 18 godina nisam promenio stranu, svoja uverenja, ni sebe. I kako god, bio u vlasti ili opoziciji ja sam uvek bio na istoj strani sveta", poručio je Aleksandar Vulin.

Autor: A.A.