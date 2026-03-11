Predsednik PS Vulin: Kako možemo za sebe da govorimo da smo narod koji voli slobodu ako smo zaboravili Slobodana?

Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin oglasio se povodom godišnjice od smrti Slobodana Miloševića.

- Dvadeset godina od smrti Slobodana Miloševića jasno je da su svi neprijatelji Miloševića bili neprijatelji Srbije, jasno je i da su Slobodana napadali zbog Srbije a ne Srbiju zbog Slobodana. Jasno je i da je Slobodan Milošević bio ne svojom krivicom bez saveznika 1995. ali i da je trebao da uđe u rat sa Hrvatskom u vreme Bljeska i Oluje pa makar samo ubrzao ono što se neminovno desilo 1999. godine - naveo je Vulin i dodao:

Jasno je i da bez njega ne bi bilo ni Republike Srpske ni odbrane Kosova i Metohije ni Rezolucije 1244. Jasno je da je za Srbiju žrtvovao i sebe i porodicu. Jasno je i da su priče o njegovom opljačkanom bogatstvu lažne koliko i da je Kosmet demokratsko pitanje. Jasno je i da od slanja Karađorđeve glave Turcima, pa do streljanja Apisa nije bilo veće nacionalne izdaje od prodaje Slobodana Miloševića Evropskoj uniji i NATO paktu. Jasno je i da je Srbija prodaju Miloševića od strane najgorih među Srbima platila nezavisnošću. Sve je jasno samo nije jasno zašto se Slobodanu Srbija bar mrtvom nije odužila.

- Zašto Slobodan Milošević nema ni jednu ulicu, spomenik, školu, ime ordena. Kako možemo da se ponosimo Republikom Srpskom i da u zaborav guramo život i smrt Slobodana Miloševića a da žive sahranjujemo Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Kako možemo da slavimo i Košare i Paštrik i herojsku vojsku koja se tukla sa NATO paktom ali ne dajemo ni jednoj jedinici ime vrhovnog komandanta te vojske. Zašto nam je važniji sud o Slobodanu Miloševiću onih koji su nas bombardovali nego sećanje Srba na čoveka koga su i pod bombama birali da ih vodi. Kako možemo za sebe da govorimo da smo narod koji voli slobodu ako smo zaboravili Slobodana? Srbi šta vam nije jasno? - istakao je Vulin.

